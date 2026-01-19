Пенсія “на дві кишені”: як українцям платитимуть пенсію за роботу в Україні та за кордоном

Пенсія в Україні

Українці, які частину життя працювали за кордоном, можуть отримувати пенсію одразу з двох країн. Але лише за умови, що між Україною та державою працевлаштування діє спеціальна міжнародна угода.

Про те, що таке пенсія “на дві кишені”, у яких країнах вона працює та як оформити виплати, розповідає ТСН.ua.

Йдеться про так званий пропорційний принцип пенсійного забезпечення, коли кожна держава платить пенсію лише за ті роки, які людина офіційно відпрацювала на її території. Україна у такому разі нараховує пенсію за український стаж, а інша країна — за свій.

Такий механізм діє, зокрема, з Польщею, Чехією, Словаччиною, країнами Балтії, Іспанією та Португалією. Для оформлення пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду України, який самостійно обмінюється інформацією з іноземною стороною.

У результаті пенсіонер отримує дві окремі виплати — на різні рахунки та в різній валюті.

