Пенсія по втраті годувальника: хто має право, скільки платять і як оформити

Пенсія по втраті годувальника

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У разі загибелі, смерті або зникнення безвісти військовослужбовця його родина може отримувати пенсію у зв’язку зі втратою годувальника. Право на таку виплату мають визначені законом непрацездатні члени сім’ї, для яких військовий був джерелом засобів до існування.

Хто саме може отримувати пенсію по втраті годувальника, від чого залежить її розмір, куди звертатися для оформлення та які правила діють для дітей, студентів, батьків і дружини або чоловіка — розповідає ТСН.ua.

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Хто має право на пенсію по втраті годувальника

Коло членів сім’ї, які можуть претендувати на пенсію після загибелі або смерті військовослужбовця, залежить від їхнього віку, стану здоров’я та інших обставин.

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Право можуть мати:

діти, брати, сестри та онуки — якщо вони не досягли 18 років

особи з цієї категорії, які стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років

діти, які навчаються за денною формою, — до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років

діти-сироти — до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні

батьки та дружина або чоловік — якщо вони досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю

дідусь і бабуся — якщо немає інших осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати

член сім’ї, який не працює та доглядає за дитиною, братом, сестрою чи онуком померлого годувальника до досягнення дитиною 8 років

Для окремих категорій діють додаткові умови щодо перебування на утриманні військовослужбовця.

Пенсія по втраті годувальника для батьків і дружини військового

Для батьків та дружини або чоловіка військовослужбовця передбачені окремі правила.

Матері та дружини військовослужбовців, які загинули або померли під час проходження служби чи виконання службових обов’язків, можуть отримати право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років, якщо мають не менш як 20 років страхового стажу.

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Після досягнення 55 років батькам та дружині або чоловікові пенсія у зв’язку з втратою годувальника за загиблого військовослужбовця призначається незалежно від тривалості страхового стажу.

Також право на таку пенсію може виникати у цієї категорії осіб, якщо вони мають право на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах, пенсію зі зменшенням пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

Скільки платять у разі втрати годувальника

Розмір пенсії залежить насамперед від причини смерті військовослужбовця та його грошового забезпечення.

Якщо військовослужбовець загинув або помер унаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, застосовуються такі розміри:

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70% грошового забезпечення — батькам або одному з батьків, дружині чи чоловікові, а також одній дитині

50% грошового забезпечення на кожного — якщо право на пенсію мають двоє або більше непрацездатних членів сім’ї, крім батьків та дружини або чоловіка

Для військовослужбовців, які загинули під час виконання військової служби, пенсія батькам, одному з батьків, дружині або чоловікові становить 70% грошового забезпечення загиблого. Мінімальна виплата для цієї категорії не може бути меншою за 7800 грн.

Якщо отримувачем є одна дитина, їй також призначається 70% грошового забезпечення. Якщо дітей двоє або більше — кожна дитина отримує по 50%, але не менше 6100 грн на кожного.

Якщо ж смерть військовослужбовця настала через каліцтво, отримане внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного зі службою, або через захворювання, пов’язане зі службою, пенсія становить 30% грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена сім’ї.

При цьому мінімальний та максимальний розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.

Чи має значення страховий стаж військового

Для пенсії у зв’язку з втратою годувальника за військовослужбовця, який зник безвісти, тривалість його страхового стажу значення не має.

Для родини загиблого військового також ключовим є встановлення обставин загибелі та правильне підтвердження причин смерті, оскільки саме від цього залежить розмір пенсійної виплати.

Військовий зник безвісти: чи можна отримати пенсію

Родина військовослужбовця, який зник безвісти під час війни, також може претендувати на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Право на виплату виникає через місяць після внесення відомостей про зниклого безвісти військового до відповідного єдиного обліку органів поліції.

Для оформлення основним документом є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

На таку пенсію можуть претендувати, зокрема:

діти зниклого безвісти військового до 18 років

діти від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою

діти-сироти до 23 років незалежно від навчання

чоловік, дружина або батьки, якщо вони мають інвалідність чи досягли пенсійного віку та перебували на утриманні зниклого

чоловік або дружина, а за їхньої відсутності один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся — незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною військового до 8 років

батьки або чоловік чи дружина, які безпосередньо не перебували на утриманні військового, але через його зникнення втратили джерело засобів до існування

Пенсію виплачують весь період, поки військовий має статус зниклого безвісти.

Виплата припиняється, коли встановлюється місце перебування людини, якщо її знайдено живою, у разі повернення з полону або після офіційного підтвердження загибелі.

Якщо документів про зникнення безвісти недостатньо для призначення пенсії, може знадобитися рішення суду про визнання людини безвісно зниклою або оголошення її померлою.

У разі встановлення факту смерті та призначення родині пенсії виплату щомісячного грошового забезпечення військового, яку сім’я отримувала за період його статусу зниклого безвісти, припиняють. Тобто ці виплати не виплачуються одночасно — одна замінюється іншою.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Для призначення пенсії потрібно підготувати документи, які підтверджують факт смерті або зникнення військового, родинні зв’язки та право конкретного члена сім’ї на виплату.

Зокрема, потрібні:

свідоцтво про смерть або рішення суду про визнання людини безвісно зниклою

документи, що підтверджують родинні зв’язки

картка платника податків

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу

документи про перебування на утриманні годувальника

інші документи залежно від ситуації — зокрема висновок МСЕК щодо часу настання інвалідності, довідка про навчання тощо

У випадку зникнення безвісти основним документом є витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Куди подавати документи

Порядок звернення залежить від того, чи отримував військовослужбовець пенсію до смерті.

Якщо годувальник не отримував пенсію, документи подають до уповноваженого органу або підрозділу, де він проходив службу. Це може бути, наприклад, Міністерство оборони чи Національна гвардія. Після цього уповноважений орган передає заяву до Пенсійного фонду.

Якщо військовослужбовець вже отримував пенсію, звертатися потрібно безпосередньо до Пенсійного фонду України.

Скільки розглядають заяву

Пенсійний фонд має ухвалити рішення щодо призначення пенсії протягом 10 днів.

Якщо ухвалено рішення про відмову, повідомлення із зазначенням причин відмови мають надіслати протягом 5 днів.

Рішення про відмову можна оскаржити:

у керівника територіального органу Пенсійного фонду

в органі Пенсійного фонду вищого рівня

у суді

Пенсія студентам: у якому разі можуть забрати виплату

Окремі правила діють для дітей, які після смерті або зникнення безвісти годувальника продовжують навчання.

Дитина, яка навчається за денною формою, може отримувати пенсію до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Для дітей-сиріт виплата передбачена до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

При цьому офіційне працевлаштування студента саме по собі не є підставою для припинення пенсії. Якщо людина навчається за денною формою і не досягла 23 років, вона може одночасно працювати та отримувати призначену пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Підставами для припинення виплати можуть бути:

відрахування із закладу освіти

переведення з денної форми на заочну або вечірню

завершення навчання

досягнення 23 років, крім передбачених законом випадків для дітей-сиріт

Літні канікули після завершення навчального року самі по собі не позбавляють студента права на пенсію, якщо він зберігає статус здобувача освіти.

Під час воєнного стану студентам денної форми не потрібно щороку подавати до Пенсійного фонду довідку із закладу освіти. Необхідні відомості про навчання ПФУ отримує з державних реєстрів.

Пенсія по втраті годувальника військового: коротко про головне

Отже, пенсія у зв’язку з втратою годувальника передбачена для визначених законом непрацездатних членів сім’ї загиблого, померлого або зниклого безвісти військовослужбовця.

Розмір виплати залежить від обставин смерті та грошового забезпечення військового. Для родин військовослужбовців, які загинули під час виконання військової служби, передбачена виплата 70% грошового забезпечення для батьків, дружини або чоловіка та однієї дитини, а для двох і більше дітей — по 50% кожному з установленими мінімальними розмірами.

Водночас для оформлення пенсії важливо правильно підтвердити обставини загибелі або зникнення військового та подати документи, які підтверджують право конкретного члена сім’ї на виплату.

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