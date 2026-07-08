Пенсія понад 9000 грн: в Україні можуть кардинально перерахувати виплати

Пенсія в Україні

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Експерт Андрій Забловський вважає, що основна мета майбутньої пенсійної реформи в Україні — повністю демонтувати нинішню заплутану модель нарахувань, яка є не зовсім справедливою. Зараз люди, які мали абсолютно однаковий стаж і заробіток у порівнянні з середнім по країні, але вийшли на пенсію з різницею в 10–15 років, отримують абсолютно різні виплати. Старі пенсії фактично «заморожувалися» через застарілі коефіцієнти середньої заробітної плати.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Базова та страхова частини: нові правила нарахування

Базова (солідарна) частина. Це фіксована сума, яку держава гарантує кожному пенсіонеру з повним стажем (35 років для чоловіків, 30 років — для жінок), незалежно від колишньої професії. Очікується, що вона зможе надійно захистити від бідності, бо дорівнюватиме або буде максимально близькою до фактичного прожиткового мінімуму.

Страхова (бальна) частина. Це індивідуальна надбавка, яка розраховується за бальною системою. Вона безпосередньо залежить від того, скільки років людина офіційно працювала і який обсяг Єдиного соціального внеску (ЄСВ) сплачено за неї до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ).

Суть нової бальної системи полягає в автоматичній індексації виплат. Якщо працівник отримував офіційну зарплату на рівні середньої по країні, за кожен місяць йому нараховується 10 балів (у попередній моделі розрахунку було 12 балів на рік при середній зарплаті — Прим. ред.). Отримував удвічі більше — нараховується 20 балів, а якщо працював на мінімальну заробітну плату — 3,5 бали.

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Щороку Кабінет Міністрів під час затвердження бюджету встановлюватиме актуальну фінансову вартість одного бала (наприклад, 1 бал = 30 грн). Таким чином, загальна кількість накопичених за життя балів множитиметься на свіжу вартість бала, автоматично підтягуючи пенсію тих, хто вийшов на відпочинок 10–20 років тому, до сучасного рівня інфляції та зарплат.

Майбутній перерахунок для теперішніх пенсіонерів

Для тих громадян, які вже перебувають на пенсії, уряд планує зробити ретроспективний перерахунок. Логіка нарахування залишається тією ж самою: якщо умовно в 2005 році людина отримувала рівно середню зарплату по країні, їй за кожний місяць нарахують 10 балів і так далі. Усі накопичені протягом життя бали підсумують і помножать на вартість одного балу, яку Кабмін затверджуватиме щороку.

Цільовий орієнтир уряду — забезпечити коефіцієнт заміщення заробітку пенсією на рівні 40%. Зараз цей показник є критично низьким і складає всього 20–25%. Тобто середньостатистичний українець, виходячи на пенсію, втрачає близько 75–80% свого щомісячного доходу.

Для людини із середньою білою зарплатою, яка у 2026 році, за методикою підрахунку від ПФУ, становить близько 23 200 грн (вона враховує і ФОП, котрі платять ЄСВ з мінімальної зарплати), пенсія має складати орієнтовно 9 280 грн, що відповідає цільовим 40%.

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