Пенсія "в кредит": коли варто купувати стаж

В Україні можна докупити стаж

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Все більше українців передпенсійного віку опиняються перед проблемою: за рік-два виповниться 60 років, а страхового (трудового) стажу для виходу на пенсію не вистачає. Це у першу чергу зачіпає тих, хто народився у 1966–1968 роках і готується до на пенсію у 2026–2028 роках. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), кожен третій українець при досягненні 60 років виявляє, що не має права на пенсійні виплати.

Нагадаємо: у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше ніж 33 роки стажу, у 2027-му — не менше, ніж 34 роки, у 2028-му і далі — не менше 35 років. Тим, хто не хоче працювати і заробляти стаж, якого не достає, або не може офіційно працевлаштуватися, держава пропонує цей стаж у неї купити, сплативши певну суму за кожний місяць стажу. Після цього можна подавати документи для отримання пенсії. У яких випадках для майбутнього пенсіонера, котрому не вистачає стажу для виходу на пенсію, економічно вигідна угода «гроші — стаж — „пенсія“, а в яких випадках не вигідна, з’ясував сайт ТСН.ua.

Як це працює

Докупити страховий стаж можна на підставі двох законів: «Про загальноообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Якщо стаж купується за минулі роки, потрібно звертатися до Державної податкової служби (ДПС) за місцем реєстрації, якщо стаж на майбутнє — у будь який сервіс-центр ПФУ. Це можна зробити як онлайн через Е-кабінет ДПС чи веб-портал ПФУ portal.pfu.gov.ua, так і звернувшись особисто до відповідної установи.

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Основні документи: оригінали і копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного кода (ІПН), трудової книжки (за наявності), виписка з системи персоніфікованого обліку про наявний страховий стаж (форма ОК-5, її можна отримати у ПФУ), а також заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (або про одноразову сплату).

Ключові нюанси:

стаж за минулий період можна докупити лише починаючи з 2004 року, причому одним платежем і за ті місяці, коли заявник не був офіційно працевлаштований як найманий працівник чи ФОП;

ті, хто вже отримують пенсію, не можуть укласти таку угоду з метою збільшення пенсії;

Ціна питання:

Один місяць стажу коштує не менше, ніж мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ), це 22% від мінімальної зарплати. Станом на 2026 рік вона дорівнює 8647 грн (брутто), відповідно ЄСВ складає 1902 грн 34 коп. Якщо купувати стаж за минулий період, сума подвоюється до 3804 грн 68 коп. за кожний місяць.

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Коли купувати стаж за минулі роки вигідно, коли не вигідно

Головне правило: вартість придбаного стажу має, як мінімум, повністю окупитися пенсійними виплатами, які людина почне отримувати пенсію не в 63 або 65 років, а раніше.

Для розрахунків спиратимемося на чинні фінансові показники 2026 року: мінімальна зарплата 8647 грн, мінімальний ЄСВ 1902,34 грн/місяць, мінімальна пенсія 2595 грн.

Приклад 1: Не вистачає кількох місяців (до 1 року).

Якщо людині у 60 років бракує, припустимо, 6 місяців стажу до необхідної норми, без докупівлі стажу її вихід на пенсію відкладеться на 3 роки — до 63 років

Сума доплати за півроку з коефіцієнтом 2 дорівнює 1902,34 грн х 2×6 місяців = 22828 грн (одним платежем!). Людина, як чекатиме до 63 років, втрачає 36 місяців пенсії. Навіть за мінімальної пенсії 2595 грн сума втрат становитиме:

2595 грн х 36 місяців = 93420 грн.

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Висновок: Людина інвестує 22,8 тис. грн, щоб за 3 роки гарантовано отримати щонайменше 93,4 тис. грн (+70 тис. грн.). Витрати окупляться вже за перший рік отримання пенсії.

Межа беззбитковості (при нинішніх показниках мінзарплати і мінпенсії, які у майбутньому можуть змінитися, — Авт.) настає при купівлі стажу більше, ніж за два минулих роки (24 місяці). Очевидно, що витрати на купівлю не можуть бути більшими за 94420 грн, це 36 мінімальних пенсій. За 24 місяці вони становитимуть 91312 грн (у плюсі 2108 грн), за 25 місяців — 95117 грн (у мінусі 1697 грн).

Висновок: у 2026 році варто купувати стаж за минулі роки, якщо не вистачає не більше ніж 24 місяців стажу (два роки) за умови, що пенсія виявиться мінімальною, 2595 грн. Тобто при досягненні пенсійного віку кандидат у пенсіонери повинен мати всього на два роки менший страховий стаж, ніж необхідно, що вийти на пенсію у 60 років. Якщо ж його пенсія може бути більшою (її можна підрахувати самостійно через пенсійний калькулятор на сайті ПФУ, але краще, щоб це зробили фахівці Фонду), то межа вигідності зсувається у більший бік.

Наприклад, якщо працівник заробив середню пенсію по Україні (наразі 7236 грн), але йому не вистачає стажу, то бюджет купівлі становить 260,5 тис. грн, це середня пенсія, отримана за три роки. На цю суму можна купити 68 місяців або 5 років і 8 місяців стажу. Та щоб отримувати середню пенсію потрібно, по-перше, мати зарплату за весь час роботи у 1,5 рази вищу за середню, наразі це близько 25 тис. грн. на місяць, по друге, доведеться відразу сплатити майже чверть мільйона гривень. Як повідомили нам у ПФУ, для оформлення пенсії в 60 років зазвичай докуповують стаж за два-три минулі роки.

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Також вигідно докупити стаж і в 63 роки, щоб не чекати пенсії або державної допомоги ще два роки, до 65-ти. Пенсія у цьому випадку, як правило, не може бути більшою за мінімальну, бо мало стажу. Купувати більше ніж 16 місяців стажу в 63 роки невигідно, тому що витрати будуть майже 61 тис грн., а мінімальна пенсія за два роки — 62280 грн.

Купівля стажу на майбутнє: прибуткова інвестиція чи втрачені кошти

Бувають ситуації, коли людина не працює офіційно, однак має доходи, наприклад, відсотки від великого депозиту, або здає в оренду нерухомість, нарешті десь працевлаштована, але отримує за зарплату в конверті. Чи є сенс у таких випадках добровільно сплачувати внески у ПФУ? Сума внеску наперед буде не у подвійному розмірі, як за минулі роки, а в одинарному — 1904,34 грн на місяць.

Приклад 1.

Людина у віці 58–59 років розуміє, що офіційно вже не працюватиме, але їй у 60 років не вистачатиме року-двох стажу для пенсії. Купівля через ПФУ йде без коефіцієнта 2, робити платежі можна щомісячно, бо це наперед, а не за минулий період.

Вартість 1 року стажу на майбутнє: 1902,34 грн х 12 місяців = 22828 грн.

Втрата пенсії за 3 роки очікування (до 63 років): ті самі 93420 грн.

Висновок: Віддати 22,8 тис. грн протягом року, до того ж частинами, а не відразу, або 45,6 тис. грн протягом двох років, або 68,5 тис грн. щоб потім три роки отримувати пенсію, а не сидіти без виплат — дуже вигідно.

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Приклад 2.

Людина у 50 років має 25 років стажу, але офіційно не працює і не впевнена, що працюватиме у найближчі 10 років (припустимо, веде індивідуальне підсобне господарство у селі, від якого отримує доходи). Чи варто їй сплачувати внески в ПФУ, аби до 60 років накопичити необхідні 35 років стажу для оформлення пенсії?

Експерт Економічного дискусійного клубу заслужений економіст України Олег Пендзин вважає: інвестувати гроші наперед у ПФУ за 10 років до пенсії, не кажучи про більший період, фінансово невигідно. Набагато розумніше збирати ці кошти на власному рахунку в банку чи в інших активах, а за потреби докупити стаж перед самим виходом на пенсію.

Ось аргументи Олега Пендзина.

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1. Втрата капіталу через інфляцію.

Коли ви платите наперед, за 10 років сумарно віддасте щонайменше 228280 грн (фактично більше, бо мінімальна зарплата і ЄСВ зростатимуть). Ці гроші одразу підуть на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам, держава зафіксує вам лише факт наявності стажу та мінімальний заробіток.

Якщо ж відкладати 1902 грн щомісяця на банківський депозит навіть під скромні 10% річних, то за 10 років ви внесете ті ж 228 тис. грн. Але відсотки на відсотки принесуть додатково ще 170 тис. грн, всього буде 400 тис. грн. Це особистий недоторканний капітал.

2. Юридичний ризик.

10 років — це колосальний термін для системи соціального забезпечення України. За цей час законодавство може змінитися:

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пенсійний вік підвищиться, наприклад, до 65 років для всіх.

правила підрахунку стажу стануть іншими або взагалі купівлю стажу буде скасовано.

гроші, які ви платили 10 років поспіль, можуть просто «розчинитися» в нових формулах, і ви все одно отримаєте мінімальну пенсію, яку держава за законом і так платить людям із мінімальним стажем.

3. Правильна стратегія.

– Кошти, які могли піти на ЄСВ, відкладати в банк, купувати ОВДП (облігації внутрішньої державної позики, які не оподатковуються) або валюту.

– Контролювати стаж, за 2–3 роки до досягнення 60 років точно з’ясувати, скільки не вистачає.

— Діяти по ситуації: якщо не вистачає 1–2 років стажу, докупити стаж безпосередньо перед пенсією (на майбутнє) або одноразово (за минулі періоди). Гроші на це уже будуть відкладені у банку, ще й з відсотками.

– Якщо вимоги до стажу зміняться, ваші гроші залишаться при вас, і ви зможете використовувати їх як «самостійну пенсію».

«Платити добровільний ЄСВ за 10 і більше років до пенсії — це ілюзія фінансової безпеки. Ви віддаєте реальні гроші сьогодні в обмін на обіцянки, які держава перерахує через десятиліття за новими, невідомими нікому формулами. Тримайте капітал під власним контролем, накопичуйте відсотки, а фінансові стосунки з ПФУ зводьте до мінімуму і лише тоді, коли до пенсійного віку залишиться крок», — резюмував Олег Пендзин.

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