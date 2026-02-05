Пенсія в Україні: як добитися перерахунку, підвищення та отримати допомогу, якщо виплачують “копійки”

Пенсія в Україні / © ТСН

Для багатьох українських пенсіонерів виплати у 2026 році залишаються питанням виживання. Попри планові індексації, значна частина людей похилого віку отримує пенсію, якої ледве вистачає на базові потреби. Проте є кілька інструментів, щоб трохи змінити ситуацію на краще.

Як перевірити свої виплати, за яких умов їх можна збільшити та хто має право на спеціальну допомогу від держави — розповідає TСН.ua.

Як добитися перерахунку пенсії: покрокова інструкція

Перерахунок пенсії — одна з найбільш затребуваних послуг серед людей літнього віку.

Перерахунок пенсії буває масовим (автоматичним) та індивідуальним. Якщо з першим усе зрозуміло — це щорічна індексація у березні, то індивідуальний перерахунок — це ваша ініціатива.

Коли можна вимагати перерахунку:

Ви продовжуєте працювати . Кожні два роки працюючі пенсіонери мають право на перерахунок стажу.

Зростання прожиткового мінімуму. Цей перерахунок проводиться автоматично

Змінилися документи . Ви знайшли стару трудову книжку або отримали довідку про навчання чи військову службу, які не були враховані раніше.

Зміна статусу. Наприклад, отримання статусу особи з інвалідністю або втрата годувальника.

Як це зробити офлайн та через «Дію»

Щоб зробити перерахунок пенсії, не обов’язково стояти в чергах. Подати заяву можна онлайн у кілька простих кроків:

Для цього зайдіть на портал «Дія» або у кабінет на сайті Пенсійного фонду

Оберіть послугу «Перерахунок пенсії»

Заповніть анкету та додайте скан-копії нових документів (про стаж, нагороди чи зміну обставин)

Підпишіть заяву електронним підписом (КЕП) і чекайте на сповіщення про рішення на електронну пошту

Після отримання рішення необхідно відвідати найближчий сервісний центр Пенсійного фонду, щоб показати оригінали документів та забрати пенсійне посвідчення. Паперове посвідчення можна отримати у підрозділі ПФУ за місцем перебування на обліку, електронне — у відділенні банку, вказаному в заяві

Подати документи про перерахунок пенсії можна офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України особисто або через офіційного представника за довіреністю.

Для цього потрібно надати:

Заяву (докладніше про неї можна прочитати на сайті Пенсійного фонду).

Паспорт

Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Трудову книжку або інші документи, що підтверджують трудову діяльність/страховий стаж до 1 січня 2004 року, у тому числі, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній — інші документи про стаж.

Протягом 10 днів територіальний орган Пенсійного фонду, до якого звертався пенсіонер, має прийняти рішення про перерахунок пенсії.

Індексація пенсій навесні 2026 року: хто отримуватиме більше

Навесні 2026-го в Україні відбудеться індексація пенсій. Втім, не всі пенсіонери отримають підвищені виплати. Зміни не торкнуться двох категорій громадян.

Індексації не передбачено для тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, а також для громадян, що отримують «спеціальну пенсію»: військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, виплати яким регулюються окремими законами.

Для нових пенсіонерів розмір виплати не перераховується, оскільки їхні виплати вже враховують актуальні показники заробітку. Своєю чергою, індексація спеціальних пенсій регулюється окремими законами.

Розмір індексації розраховують щороку за формулою. За даними ПФУ, визначенням коефіцієнта підвищення пенсії займається Кабмін з урахуванням показників інфляції за попередній рік та зростання середньої зарплати, з якої сплачені страхові внески.

Загалом на виплати 10,3 млн українських пенсіонерів в держбюджеті-2026 передбачено 251,3 млрд грн. Частина цих коштів буде використана на індексацію.

Як «накрутити» суму: законні механізми збільшення пенсії

Якщо ви ще не вийшли на пенсію або тільки плануєте це зробити, є три дієвих способи підвищити майбутні виплати.

Добровільні внески — купити стаж

Якщо вам бракує страхового стажу, ви можете самостійно сплачувати внески через вебпортал ПФУ. Ви самі визначаєте суму та періодичність. Навіть невеликі регулярні платежі можуть суттєво «підтягнути» ваш страховий стаж і коефіцієнт заробітку.

Відтермінування виходу на пенсію

Це варіант для тих, хто має сили працювати далі. Якщо ви досягли пенсійного віку, але не пішли на відпочинок, ваша пенсія зростатиме за кожен місяць затримки:

На 0,5% за кожний повний місяць — якщо відстрочка до 5 років.

На 0,75% за місяць — якщо працюєте понад 5 років після 60.

Благодійні пожертви

Будь-хто може зробити персоналізований внесок на користь конкретного пенсіонера. У такому разі 70% суми піде обраній людині, а 30% — у загальний «котел» ПФУ. Це легальний спосіб для дітей чи онуків офіційно збільшити виплати своїм рідним.

Якщо виплачують «копійки»: допомога для самотніх пенсіонерів

Найскладніша ситуація з пенсією в тих, хто має мінімальний стаж або мав дуже низьку зарплату в минулому. Для таких категорій передбачені надбавки.

Так, у 2026 році передбачена додаткова соціальна допомога для одиноких пенсіонерів, яка перевищує 1 000 гривень на місяць. Втім, така надбавка доступна не всім — держава встановила чіткі критерії для її призначення.

Хто вважається одиноким пенсіонером

Одиноким вважають пенсіонера, який не має працездатних родичів, зобов’язаних за законом його утримувати. Йдеться не лише про спільне проживання — статус одинокого зберігається незалежно від місця проживання родичів.

До працездатних родичів належать:

повнолітні діти

онуки

правнуки, якщо вони є працездатними

Якщо таких осіб немає або вони юридично не зобов’язані утримувати пенсіонера, людина може претендувати на статус одинокої.

Яку допомогу на догляд може отримати одинокий пенсіонер

Законодавство передбачає державну соціальну допомогу на догляд для пенсіонерів, які одночасно відповідають таким умовам:

є одинокими

досягли 80-річного віку

потребують постійного стороннього догляду за висновком лікарсько-консультативної комісії

отримують пенсію

Розмір цієї допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Скільки платитимуть у 2026 році

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено на рівні 2 595 гривень — це на 234 гривні більше, ніж раніше. Відповідно, соціальна допомога на догляд за одинокими пенсіонерами з 1 січня 2026 року становить 1 038 гривень на місяць.

Які ще доплати можуть отримувати самотні пенсіонери

Окрім допомоги на догляд, самотні пенсіонери, як і всі інші, мають право на вікові компенсаційні доплати, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Розміри таких надбавок:

від 70 до 75 років — 300 грн

від 75 до 80 років — 456 грн

від 80 років — до 570 грн

Доплату починають нараховувати з дня народження пенсіонера, тому в перший місяць сума може бути меншою — пропорційно кількості днів.

