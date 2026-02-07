Пенсія в Україні: як добитися перерахунку — покрокова інструкція

Пенсія в Україні

Реклама

Перерахунок пенсії — одна з найбільш затребуваних послуг серед людей літнього віку в Україні.

Перерахунок пенсії буває масовим (автоматичним) та індивідуальним, розповідає ТСН.ua.

Якщо з першим усе зрозуміло — це щорічна індексація у березні, то індивідуальний перерахунок — це ваша ініціатива.

Реклама

Коли можна вимагати перерахунку

Ви продовжуєте працювати . Кожні два роки працюючі пенсіонери мають право на перерахунок стажу.

Зростання прожиткового мінімуму. Цей перерахунок проводиться автоматично

Змінилися документи . Ви знайшли стару трудову книжку або отримали довідку про навчання чи військову службу, які не були враховані раніше.

Зміна статусу. Наприклад, отримання статусу особи з інвалідністю або втрата годувальника.

Як це зробити офлайн та через «Дію»

Щоб зробити перерахунок пенсії, не обов’язково стояти в чергах. Подати заяву можна онлайн у кілька простих кроків:

Для цього зайдіть на портал «Дія» або у кабінет на сайті Пенсійного фонду

Оберіть послугу «Перерахунок пенсії»

Заповніть анкету та додайте скан-копії нових документів (про стаж, нагороди чи зміну обставин)

Підпишіть заяву електронним підписом (КЕП) і чекайте на сповіщення про рішення на електронну пошту

Після отримання рішення необхідно відвідати найближчий сервісний центр Пенсійного фонду, щоб показати оригінали документів та забрати пенсійне посвідчення. Паперове посвідчення можна отримати у підрозділі ПФУ за місцем перебування на обліку, електронне — у відділенні банку, вказаному в заяві

Подати документи про перерахунок пенсії можна офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України особисто або через офіційного представника за довіреністю.

Для цього потрібно надати:

Заяву (докладніше про неї можна прочитати на сайті Пенсійного фонду).

Паспорт

Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Трудову книжку або інші документи, що підтверджують трудову діяльність/страховий стаж до 1 січня 2004 року, у тому числі, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей.

У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній — інші документи про стаж.

Протягом 10 днів територіальний орган Пенсійного фонду, до якого звертався пенсіонер, має прийняти рішення про перерахунок пенсії.