Дата публікації
-
Ексклюзив ТСН
194
2 хв
Пенсія в Україні: як добитися перерахунку — покрокова інструкція
Коли можна вимагати перерахунку і як це зробити.
Перерахунок пенсії — одна з найбільш затребуваних послуг серед людей літнього віку в Україні.
Перерахунок пенсії буває масовим (автоматичним) та індивідуальним, розповідає ТСН.ua.
Якщо з першим усе зрозуміло — це щорічна індексація у березні, то індивідуальний перерахунок — це ваша ініціатива.
Коли можна вимагати перерахунку
Ви продовжуєте працювати. Кожні два роки працюючі пенсіонери мають право на перерахунок стажу.
Зростання прожиткового мінімуму. Цей перерахунок проводиться автоматично
Змінилися документи. Ви знайшли стару трудову книжку або отримали довідку про навчання чи військову службу, які не були враховані раніше.
Зміна статусу. Наприклад, отримання статусу особи з інвалідністю або втрата годувальника.
Як це зробити офлайн та через «Дію»
Щоб зробити перерахунок пенсії, не обов’язково стояти в чергах. Подати заяву можна онлайн у кілька простих кроків:
Для цього зайдіть на портал «Дія» або у кабінет на сайті Пенсійного фонду
Оберіть послугу «Перерахунок пенсії»
Заповніть анкету та додайте скан-копії нових документів (про стаж, нагороди чи зміну обставин)
Підпишіть заяву електронним підписом (КЕП) і чекайте на сповіщення про рішення на електронну пошту
Після отримання рішення необхідно відвідати найближчий сервісний центр Пенсійного фонду, щоб показати оригінали документів та забрати пенсійне посвідчення. Паперове посвідчення можна отримати у підрозділі ПФУ за місцем перебування на обліку, електронне — у відділенні банку, вказаному в заяві
Подати документи про перерахунок пенсії можна офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України особисто або через офіційного представника за довіреністю.
Для цього потрібно надати:
Заяву (докладніше про неї можна прочитати на сайті Пенсійного фонду).
Паспорт
Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Трудову книжку або інші документи, що підтверджують трудову діяльність/страховий стаж до 1 січня 2004 року, у тому числі, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей.
У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній — інші документи про стаж.
Протягом 10 днів територіальний орган Пенсійного фонду, до якого звертався пенсіонер, має прийняти рішення про перерахунок пенсії.