Пенсія в Україні: скільки нарахують песіонерам, які працюють, і чому грошей не буде у квітні

Пенсія в Україні

З 1 квітня в Україні починається новий етап перерахунку пенсій: для пенсіонерів, які працюють. Це підвищення охопить не всіх, хто не хоче йти на заслужений відпочинок, а лише тих, хто оформив пенсію в Україні два і більше років тому та продовжив трудитися. Якщо у березні індексацію отримали майже всі з понад 2,7 млн пенсіонерів, які працюють, за винятком пенсіонерів 2026 року, то у квітні таких буде лише близько 650 тисяч. Це приблизно стільки ж, як у два попередні роки.

Ця індексація, як і березнева, здійснюється автоматично, однак в окремих випадках пенсіонеру варто звернутися до відділення Пенсійного фонду України. Сайт ТСН.ua розглянув основні нестандартні ситуації.

Індексація пенсій 2026 працюючим пенсіонерам

За ст. 42 закону України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», перерахунок зроблять тим, кому пенсію було призначено або вже перераховано два роки тому і більше, тобто до 1 квітня 2024 року. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, перерахунок буде у квітні 2027 року.

Збільшення пенсії залежатиме від зарплати та тривалості страхового стажу і визначатиметься для кожного індивідуально. Як розраховується доплата? ПФУ обирає найбільш вигідний для пенсіонера варіант:

- тільки за стажем: якщо зарплата за останні два роки була низькою;

- за стажем та зарплатою: якщо офіційний заробіток за цей час зріс і може підвищити індивідуальний коефіцієнт зарплати.

Для розуміння, як перераховується пенсія, нагадаємо формулу, за якою вона нараховується.

Пенсія = Зп × Кз × Кс

1. Зп (Середня зарплата): показник середньої зарплати в Україні за три попередні роки.

Кз (Коефіцієнт зарплати): співвідношення офіційної зарплати пенсіонера до середньої по країні, він показує, наскільки його зарплата була вищою (нижчою, дорівнювала) за середню.

2. Кс (Коефіцієнт стажу): становить 0,01 (1%) за кожен рік стажу.

Станом на 2026 рік вийти на пенсію за віком можна, маючи мінімум 33 роки страхового стажу, але повним вважається стаж 35 років. Якщо при виході на пенсію стаж був повним (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), додасться ще доплата за понаднормовий стаж.

Розглянемо приклади перерахунку.

1. Пенсіонер, який працює, чоловік, 62 роки, з березня 2026 року отримує після індексації пенсійну виплату, тобто пенсію з надбавкою за понаднормовий стаж, у розмірі 8500 грн. Оформив пенсію у лютому 2024 року, його страховий стаж становить 42 роки, а коефіцієнт зарплати збільшився за два роки на 0,05, бо його зарплата зросла.

Вихідні дані та оновлені коефіцієнти (дані ПФУ):

Коефіцієнт Зп для пенсій, призначених у 2024 році, дорівнює 13559,41 грн. Ця база вже була осучаснена при індексації пенсії у 2025 та 2026 роках.

Кз зростає на 0,05, до 1,54.

Кс буде 0,44 (замість 0,42). Стаж збільшується з 42 до 44 років (додано 2 роки роботи).

Після перерахунку у квітні 2026 року пенсійна виплата становитиме 9188 грн (+688 грн) з урахуванням доплати за понаднормативний стаж.

Довідково: індексація пенсій у березні вже додала цьому пенсіонеру 917 грн. Отже, з початку року його пенсійна виплата стала більшою на 1605 грн.

2. Пенсіонерка, котра працює, жінка, 62 роки, з березня 2026 року після індексації її пенсійна виплата 4000 грн. Її страховий стаж на момент оформлення пенсії був 30 років, а коефіцієнт зарплати за два роки зменшився.

За формулою розрахунки аналогічні, тому їх опустимо, а нова пенсійна виплата буде 4266 грн (+266 грн). Довідково: у березні індексація пенсії вже додала їй 432 грн, всього підвищення з початку року на 698 грн.

Набагато менша сума після перерахунку пояснюється двома чинниками: невелика пенсія і відсутність зростання коефіцієнта зарплати. За законом коефіцієнт зарплати зменшитись не може, бо інакше пенсія після перерахунку стала б меншою, тому його залишили на попередньому рівні, приблизно 0,85.

Перерахунок пенсії: якщо ситуація нестандартна

Розглянемо типові випадки, які можуть виникнути при перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.

1. Пенсіонер за два роки працював менше, ніж 24 місяці.

Пенсію перерахують, але додаткового страхового стажу буде менше. Якщо, припустимо, пенсіонер за два роки, з квітня 2024 по квітень 2026-го, працював лише один рік, його стаж зросте на 1%, працював 1,5 роки — зросте на 1,5% тощо. Навіть якщо працював один місяць, це також буде враховано. Очевидно, що підвищення пенсії буде меншим, ніж при повному стажі. Важливо знати: якщо пенсіонер відпрацював менше 24 місяців, згідно з ч. 4 ст. 42 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», перерахунок проводиться тільки за стажем. Тобто, навіть надзвичайно висока зарплата не вплине на розрахунок — додадуть лише за відпрацьований час.

2. Пенсіонер працював два роки, але на 0,5 ставки, його зарплата була мінімальною і відповідно ЄСВ був удвічі меншим за мінімальний. У цьому випадку один місяць роботи буде зарахований як півмісяця стажу пропорційно сплаченому внеску.

3. Пенсіонер відпрацював два роки і на 1 квітня 2026 року йому виповнилося 65, 70, 75 або 80 років.

Для 65-річних буде проведено перерахунок пенсії лише за формулою (див. вище). Норма про те, що пенсія за умови повного стажу не може бути меншою за 40% мінімальної зарплати (наразі це 3458,8 грн), не діє. Якщо перерахована пенсія менша, її збільшать лише після звільнення. Але про перехід у статус непрацюючого пенсіонера обов’язково треба повідомити у ПФУ, без цього пенсіонер і надалі вважатиметься працюючим і ніякого перерахунку не буде.

А от 70-річним і старшим виплата за вік належить, навіть якщо пенсіонер працює. У 70 років до пенсії додадуть 300 грн, у 75 — ще 156 грн (щоб у сумі було 456 грн), у 80 — ще 114 грн (до 570 грн). Виплати за вік не буде, якщо пенсія з усіма надбавками перевищує 10340,35 грн.

Як і в попередні роки, фактичне отримання додаткових перерахованих коштів має бути у червні з доплатою за квітень і травень, тобто відразу за три місяці. ПФУ потрібен час для обробки даних про сплачений ЄСВ за перший квартал року.

Коли варто йти до ПФУ та перейти на пенсію за віком

Серед пенсіонерів, які працюють, немало молодших за 60 років. Найчисленніші категорії — особи з інвалідністю, ті, хто отримує пенсію за вислугою років (вчителі, медпрацівники) та військові. У квітні поточного року їм також перерахують пенсії за формулою з урахуванням нових коефіцієнтів. Однак у 60 років ці пенсіонери отримають право на пенсію за віком.

Масовий вихід на пенсію за вислугою років припав на 2016 рік, бо з 2017 року мінімальний вік для таких пенсіонерів став 55 років (раніше не обмежувався), тому в 2026 році їх буде багато. І замість перерахунку пенсії за вислугою часто буває вигідно перейти на пенсію за віком: вона стане помітно більшою, ніж була. Уточнимо: за законом освітяни і медики не можуть отримувати пенсію за вислугою років та працювати за спеціальністю. Після 60 років така заборона вже не діє.

Щоб перейти з іншої пенсії на пенсію за віком, потрібно особисто або через веб-портал ПФУ подати заяву про перехід, він відбувається з дати подання заяви. Головний бонус — новий показник середньої зарплати, він може дати приріст пенсії до 60% лише за рахунок збільшення бази розрахунку.

Важливий нюанс: Пенсійний фонд нерідко намагається застосувати при переході на пенсію за віком старий показник середньої зарплати, з яким пенсіонер ішов на пенсію за вислугою років. Однак Верховний Суд України неодноразово постановляв: якщо людина вперше переходить на пенсію за віком за законом №1058, має братися новий трирічний показник зарплати (наразі за 2023–2025 роки). Найбільш значущою та свіжою є постанова Великої Палати Верховного Суду від 18 січня 2023 року у справі № 560/2034/22, суди нижчих інстанцій мають нею керуватися при розгляді подібних справ.

І наостанок — приклад розрахунку, як може збільшитися пенсія після переходу з пенсії за вислугу на пенсію за віком.

Вчителька математики вийшла на пенсію за вислугою у 2016 році у віці 50 років і надалі 10 років офіційно працювала бухгалтером. Ретроспективний розрахунок на 2016 рік за формулою дає їй пенсію за вислугою оціночно у 2200 грн. За 10 років у зв’язку з індексаціями пенсія збільшилась до 6200 грн. При переході на пенсію за віком у 2026 році пенсія становитиме 10200 грн навіть якщо її зарплата бухгалтера була середньою по Україні.