Пенсія в Україні зросте на 1000 грн: хто отримає доплати у листопаді

Пенсія в Україні / © ТСН

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Листопад неодмінно збільшить витрати українських пенсіонерів: зростуть ціни на продукти та ліки, а з початком опалювального сезону значно збільшаться платіжки за комунальні послуги. Натомість більшість із 10 мільйонів пенсіонерів підвищення доходів не відчують — їхні виплати залишаться без змін. Утім, для окремих категорій громадян за певних умов передбачено додаткові доплати та надбавки.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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Вікові доплати та гарантовані виплати для 65-річних

У листопаді продовжують діяти дві автоматичні норми нарахування надбавок:

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Вікові надбавки за досягненням віку: 70–74 роки — доплата 300 грн на місяць;

75–79 років — доплата 456 грн на місяць;

від 80 років — доплата 570 грн на місяць.

Головна умова: загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 грн. Гарантовані виплати після досягнення 65 років: Непрацюючі пенсіонери, яким у листопаді виповниться 65 років, за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) мають право на пенсію у розмірі не менше 4 213 грн .

Якщо виплата вже перевищує цю суму, надбавка не нараховуватиметься. Перерахунок здійснюється автоматично.

Понад 1000 гривень надбавки на догляд: як отримати одиноким людям від 80 років

Ще одна категорія пенсіонерів — одинокі люди, яким у листопаді виповниться 80 років, — мають право на щомісячну надбавку на догляд у розмірі 1 038 грн (40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

На відміну від вікових доплат, ця надбавка не нараховується автоматично — для її оформлення необхідно особисто звернутися до інстанцій. На гарячій лінії Пенсійного фонду України роз'яснили основні вимоги та порядок оформлення.

Хто має право на виплату:

Особи віком від 80 років, які проживають самостійно та за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

Отримують саме пенсію за віком (а не за інвалідністю);

Вважаються одинокими — тобто зареєстровані у квартирі чи будинку самі (право на надбавку зберігається, якщо вони мають непрацездатних дітей — пенсіонерів чи осіб з інвалідністю, які мешкають окремо).

Покрокова інструкція з оформлення:

Отримати висновок ЛКК: пройти лікарсько-консультаційну комісію та отримати висновок про потребу в постійному сторонньому догляді. Взяти довідку про склад сім’ї: отримати витяг з реєстру територіальної громади або довідку про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні (у ЦНАП, через застосунок «Дія» чи в сільській/селищній раді). Подати заяву до ПФУ: звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України із заявою, паспортом, ідентифікаційним кодом та зібраними документами.

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