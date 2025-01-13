Пенсіонер отримав повістку, проте відмовився від мобілізації: його покарали

Чоловік отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Він заявив, що "злякався за своє життя". Як його покарав суд?

В Україні до 3 років позбавлення волі засудили пенсіонера, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Амур-Нижньодніпровського районного суд м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, підсудним є пенсіонер, проте не за віком. У вересні 2023 року він прийшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловіку дали "бойову повістку", проте він ухилився від призову.

На суді чоловік свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 336 КК України, визнав повністю та суду пояснив, що з червня 1999 року він працював у ВП "Шахтоуправління Добропільське".

"У зв`язку із сімейними обставинами, а саме доглядом за онукою, у червні 2023 року він звільнився з роботи та вийшов на пенсію. У вересні 2023 року йому зателефонували з колишнього місця роботи та запропонували повернутися на шахту, вказавши, що у нього є бронь на підприємстві, він погодився. Перед працевлаштуванням він прийшов до військкомату, отримав бойову повістку та надалі пройшов військово-лікарську комісію, відповідно до якої він визнаний придатним до військової служби за мобілізацією", - йдеться у поясненні суду.

Житель Дніпропетровщини просив суд його суворо не карати.

Проте чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дніпрі до 6 років позбавлення волі покарали засудженого, який спочатко погодився добровільно мобілізуватись до ЗСУ, але потім втік дорогою до військової частини.

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