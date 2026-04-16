Пенсіонер з Хмельниччини навів “Шахеди” на військові склади, бо “заробляв гроші для онуків і розважався”

На Хмельниччині засудили чоловіка через державну зраду / © pixabay.com

Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок мешканцю Славути, який став агентом російської ФСБ.

Пенсіонер не лише передавав дані про переміщення техніки ЗСУ, а й особисто встановлював маячки на стратегічних мостах та пропонував окупантам допомогу у «зачистці» українських патріотів.

Про це йдеться у вироку суду.

Контакт через Telegram та перші завдання

Співпраця 60-річного чоловіка із куратором з ФСБ (співробітником управління по Криму) розпочалася у квітні 2023 року. Чоловік, маючи проросійські погляди та ностальгію за СРСР, добровільно погодився збирати розвіддані за гроші.

Першими цілями стали оборонні підприємства Шепетівки та залізничні об'єкти. За кожне виконане завдання — фотофіксацію об'єктів або «скріншоти» гугл-карт із координатами — зрадник отримував на картку «ПриватБанку» близько 3-5 тисяч гривень.

Пенсіонер навів “Шахеди” на військові склади

Зрадник виявився особливо ініціативним. Він сам запропонував ворогу атакувати великі військові склади у селі Цвітоха, детально описавши їхнє розташування та систему охорони.

Невдовзі після передачі цієї інформації, у травні 2023 року, росіяни здійснили атаку дронами «Shahed» на територію цієї військової частини. Хоча ППО збила ворожі безпілотники, їхні уламки спричинили пожежу та пошкодили будівлі. Після атаки агент виїхав на місце, щоб зафіксувати наслідки прильотів для звіту куратору.

GPS-трекер під мостом: затримання на гарячому

Останнім завданням зрадника було встановлення GPS-маячка під стратегічним залізничним мостом на трасі Шепетівка — Новоград-Волинський. Цей пристрій мав допомогти ворогу максимально точно навести ракети, щоб повністю заблокувати Шепетівський залізничний вузол.

30 серпня 2023 року чоловік прибув до мосту, замаскував трекер у поліетиленовий пакет і залишив його біля опори. Саме в цей момент його затримали співробітники СБУ.

Пенсіонер у суді заявив, що “розважався” і заробляв гроші для онуків

У суді пенсіонер своєї вини не визнав. Він висунув фантастичну версію: мовляв, думав, що «грає» з українськими спецслужбами, а гроші заробляв «для онуків». Встановлення трекера він назвав розвагою, запевняючи, що нібито навмисно зламав сім-картку в пристрої.

Проте експертиза спростувала ці слова — трекер був повністю робочим. Більше того, у телефоні зрадника знайшли листування, де він обіцяв ФСБ допомагати виявляти «патріотично налаштованих громадян» у разі окупації області.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду

Суд визнав пенсіонера винним у державній зраді ( ч. 2 ст. 111 КК України ).

Призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі .

Також суд ухвалив конфіскувати все майно, що належить засудженому (зокрема автомобіль ВАЗ, на якому він їздив на завдання).

Стягнути на користь держави майже 32 тисячі гривень за проведення експертиз.

Суд підкреслив, що дії зрадника в умовах війни могли призвести до катастрофічних наслідків для всієї транспортної системи України.