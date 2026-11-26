Після 70, 75 і 80 років українці можуть отримувати додаткові гроші до пенсії / © ТСН

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Українські пенсіонери, яким у листопаді або грудні 2026 року виповнюється 70, 75 або 80 років, мають право на щомісячні вікові доплати до пенсії. Їхній розмір залежить від віку та може становити від 300 до 570 грн. Водночас не всім пенсіонерам дадуть 570 грн. Для нарахування компенсації встановлено граничний розмір пенсійної виплати.

Про це ТСН.ua розповіла адвокатка Марія Конрадій.

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За її словами, вікові надбавки призначаються автоматично — звертатися до Пенсійного фонду України із заявою для цього не потрібно. Виплату починають нараховувати з дати досягнення відповідного віку.

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Порядок передбачений пунктом 8 постанови Кабінету Міністрів України №168. Розмір щомісячної компенсаційної виплати залежить від віку пенсіонера:

після досягнення 70 років, але до 75 років — до 300 грн;

після досягнення 75 років, але до 80 років — до 456 грн;

після досягнення 80 років — до 570 грн.

За словами адвокатки, право на таку доплату не залежить від виду призначеної пенсії, тривалості страхового стажу або того, чи продовжує людина працювати.

Яку пенсію потрібно отримувати для нарахування вікової доплати

Важливою умовою для отримання компенсації є загальний розмір пенсійної виплати. За поясненням Марії Конрадій, після нарахування вікової надбавки пенсія з урахуванням усіх доплат, підвищень та індексацій не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Цей показник пов’язаний із середньою заробітною платою (доходом) в Україні, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2020 рік.

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«Щомісячна компенсаційна виплата не надається особам, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат досягає встановленого граничного показника», — пояснює адвокатка-партнерка Lawyer HUB Марія Конрадій.

Якщо пенсія людини наближається до цієї межі, надбавку можуть нарахувати не в повному обсязі. Наприклад, якщо пенсіонер після досягнення 80 років отримує 10 200 грн, замість передбачених 570 грн йому доплатять 140 грн. У результаті загальна сума становитиме 10 340 грн.

А у разі, якщо розмір пенсії вже дорівнює 10 340,35 грн або перевищує цю суму, права на вікову компенсаційну виплату немає.

Як змінюється надбавка після 75 і 80 років

Ще один нюанс стосується послідовного досягнення вікових порогів. Пенсіонер не отримує всі доплати одночасно: після переходу до наступної вікової категорії попередній розмір компенсації замінюється новим.

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«Особі, якій виповнилося 75 років, встановлюється виплата до 456 грн замість 300 грн, а після досягнення 80 років — до 570 грн замість 456 грн», — зазначає Марія Конрадій.

Тож, після 75-річчя максимальна надбавка збільшується на 156 грн, а після 80-річчя — ще на 114 грн.

Що робити, якщо Пенсійний фонд не нарахував доплату

Вікові компенсаційні виплати мають призначатися автоматично, без додаткового звернення пенсіонера. Однак якщо після дня народження надбавка не з’явилася у пенсійній виплаті, варто перевірити правильність нарахувань.

Адвокатка радить спочатку переглянути інформацію про пенсію через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Якщо доплату не нарахували, пенсіонер може звернутися до територіального органу ПФУ із заявою про з’ясування причин відсутності виплати та проведення відповідного перерахунку.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, якщо пенсіонер не встиг отримати виплату перед смертю, претендувати на ці виплати можуть родичі, які мешкали під одним дахом із померлим на дату його смерті.

Також на отримання пенсії померлого є право у непрацездатних близьких, яких він утримував.

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