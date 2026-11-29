Перевірте ідентифікацію до 31 грудня для пенсії

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До 31 грудня цього року фізичну ідентифікацію мають пройти пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Без неї виплату 2027-го можуть призупинити. Водночас пенсіонерам варто перевірити, чи правильно нарахували вікову компенсацію, а тим, хто готується виходити на пенсію, — чи достатньо страхового стажу.

На це звернув увагу ТСН.ua адвокат та арбітражний керуючий Сергій Литвиненко.

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Кому потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня

Обов’язкова щорічна фізична ідентифікація стосується двох категорій отримувачів пенсій та страхових виплат. Йдеться про тих, хто тимчасово проживає за кордоном, і тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

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«Ідентифікація стосується не всіх пенсіонерів. Щороку її проходять ті, хто тимчасово живе за кордоном, і люди з тимчасово окупованих територій. Якщо ви в Україні на підконтрольній території і пенсію отримуєте як звичайно, нічого робити не треба», — пояснює Сергій Литвиненко.

Він також зауважує щодо пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Якщо людина фактично проживає на підконтрольній території, повідомила про це Пенсійний фонд і перевела пенсійну справу, щорічна ідентифікація їй не потрібна. Якщо ж відповідні дані не внесені до електронної пенсійної справи, обов’язок пройти процедуру зберігається.

Як пройти процедуру

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням «Дія.Підпису»;

за допомогою відеоконференцзв’язку з представником ПФУ;

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або уповноваженому банку — для тих, хто перебуває на підконтрольній території;

через українську дипломатичну установу за кордоном.

Дату останньої ідентифікації можна перевірити в особистому електронному кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

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Юрист радить не відкладати процедуру на останні дні грудня, особливо якщо людина планує проходити її дистанційно.

«Не тягніть до кінця грудня, на відеозв’язок усі запишуться в одні й ті самі дні», — застерігає адвокат.

Якщо людина не пройде обов’язкову ідентифікацію вчасно, виплату можуть призупинити з 1 січня 2027 року. Водночас це не означає остаточної втрати права на пенсію: після проходження необхідної процедури виплату можна поновити.

Які вікові доплати мають нарахувати пенсіонерам

Ще одне питання, яке варто перевірити наприкінці року, це вікові компенсаційні виплати. За словами експерта, їх не потрібно оформлювати окремою заявою. За наявності підстав Пенсійний фонд нараховує їх автоматично.

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«За даними, які зараз публікують, це до 300 грн після 70 років, до 456 після 75 і до 570 після 80. Є умови: загальна пенсія не повинна перевищувати 10 тис. грн. Не побачили її у виплаті, не чекайте, а запитайте у фонді, чому не нарахували», — радить Литвиненко.

Важливо, що ці виплати не залежать від страхового стажу. Водночас передбачене обмеження за розміром пенсії. Уточнимо, якщо загальна пенсійна виплата дорівнює або перевищує 10 340,35 грн, вікову компенсацію не призначають. Якщо пенсія менша за цей поріг, надбавка може бути частковою.

Скільки страхового стажу потрібно для виходу на пенсію

Тим, хто планує оформлювати пенсію найближчим часом, варто заздалегідь перевірити кількість набутого страхового стажу. Саме від нього залежить, у якому віці людина зможе отримувати пенсію за віком.

Вимоги до стажу залежать від року досягнення пенсійного віку. Тому тим, кому виповнюється 60 або 63 роки на межі 2026-го і 2027 року, важливо перевірити, які саме правила застосовуватимуться до їхньої ситуації.

«Стаж рахують на дату, коли вам виповнилося потрібних років, а не коли ви прийшли із заявою», — наголошує Сергій Литвиненко.

Якщо страхового стажу не вистачає, законодавство передбачає можливість добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Завдяки цьому можна сплачувати внески та набувати страховий стаж. Вартість такої сплати залежить від мінімальної заробітної плати та періоду, за який сплачуються внески, тому конкретну суму потрібно уточнювати за актуальними розрахунками Пенсійного фонду.

Що потрібно зробити до кінця грудня

Щоб уникнути проблем із пенсійними виплатами та завчасно підготуватися до виходу на пенсію, варто виконати кілька практичних кроків.

Передусім потрібно зайти до електронного кабінету Пенсійного фонду та перевірити страховий стаж і дату останньої ідентифікації.

«Якщо в записах діри, збирайте довідки й трудову книжку зараз, а не в рік виходу на пенсію», — радить юрист.

Тим, кому незабаром виповниться 60 або 63 роки, варто окремо підрахувати страховий стаж з урахуванням вимог, які діятимуть на дату досягнення відповідного віку.

Також пенсіонерам, які вже досягли 70, 75 або 80 років, варто перевірити, чи нарахували їм вікову компенсацію. Як це зробити, ТСН.ua писав раніше.

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