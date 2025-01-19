Пенсіонери в Україні можуть отримати додаткові 2300 грн: хто має право на доплати

Виплати пенсіонерам надаватимуть під час дії воєнного стану. Однак, такі доплати передбачені не всім. Хто матиме доплати, яку суму зможуть додатково отримати пенсіонери, чи вистачить грошей у бюджеті-2025 на пенсії та чи передбачена індексація пенсій цьогоріч?

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Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати, що перевищують дві тисячі гривень. Виплати стартують з 1 січня 2025 року. Втім, вони призначені лише для окремих категорій громадян. Про це повідомила начальниця Управління пенсійного забезпечення в Черкаській області Тетяна Коваль. За її словами, непрацевлаштовані пенсіонери-чорнобильці, які мешкали в зонах обов'язкового та добровільного відселення протягом 1986-1993 років, зможуть отримувати виплату в розмірі 2 361 грн. Ці виплати визначили відповідно до закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

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Доплату надаватимуть тільки на період воєнного стану. Додаткові гроші не призначені для громадян, які залишили зони відселення або змінили місце проживання від 26 квітня 1986-го до 1 січня 1993 року. Зі слів начальниці відділу пільгових категорій департаменту соціального захисту населення області Олени Горшевікової, згідно із законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" за 1991 рік існують три зони:

"Перша — це зона відчуження, з якої була здійснена евакуація населення відразу після аварії. Друга зона — це зона обов’язкового безумовного відселення, територія, яка зазнала значного забруднення і з неї було відселення в обов’язковому порядку".

Третя зона — це зона гарантованого добровільного відселення. За словами Олени Горшевікової до третьої зони входять зокрема чотири населені пункти Черкаської області, серед них: селище Петрівська Буда, села Тростянець, Княжа та Чичиркозівка. Нині на цих територіях проживають 653 пенсіонери, розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в області Тетяна Коваль. Тільки вони з 1 січня 2025 року отримуватимуть на дбавку до пенсії в розмірі 2 361 гривня. Виплата призначена на період дії воєнного стану. Загалом на території Черкаської області нині живуть 77 тисяч людей, які мають статус громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

"Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року"

Примітно, що люди, які залишили одну з цих зон у зазначений період або змінили місце проживання, пенсійну надбавку не отримуватимуть. Чи належать вони до цієї категорії перевірятимуть органи державного демографічного реєстру.

Виплати пенсіонерам / Фото: Рexels

Індексація пенсій-2025

Індексацію пенсій у 2025 році планують провести з коефіцієнтом 1,10. Про це йдеться у проєкті постанови уряду, що розміщений на сайті ФПУ. Додам, що у бюджеті ПФУ на доплати передбачено 44,7 млрд гривень.

Цитата: "Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку з проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10."

Раніше також з’являлася інформація, що індексація пенсій у 2025 році буде. За словами експерта Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%. Додам, що всі пенсії у 2025 році будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді.

А от збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. "Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати.

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Пільги для пенсіонерів

Примітно, що частину пенсіонерів в Україні звільнили від сплати за комуналку. Право на житлову пільгу мають пенсіонери, які працювали за певними професіями в сільській місцевості. Зокрема, скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію.

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу. Примітно, що право на пільгу залежить від доходу сім’ї пільговика. Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це було 4 240,0 грн). Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року. На членів сім’ї пільговика зазначена пільга не поширюється.

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Необхідні документи

Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати такі певний пакет документів.

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури, райдержадміністрації чи адміністрацією установи, де людина працювала, сільською або селищною радою на підставі записів у трудовій книжці.

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів.

особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою – на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд” чи через портал “Дія”.

Інша фінансова допомога для пенсіонерів

Інша фінансова допомога для пенсіонерів

Також для пенсіонерів передбачено фінансову підтримку у вигляді 1000 грн від держави на передплату друкованих медіа. Нагадаємо і про право не безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Громадяни можуть здійснювати поїздки абсолютно безкоштовно у разі пред’явлення пенсійного посвідчення: у міському громадському транспорті (крім метро, таксі та маршрутних таксі); на заміських маршрутах залізничного транспорту. Українці похилого віку також можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою. Йдеться про пенсіонерів, розмір пенсії яких менший за 4 722 грн або менш як 6 056 грн для осіб з інвалідністю.

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