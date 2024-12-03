"Пенсією можна підтертися": скільки молодий ветеран отримує від держави після поранення

Ветеран Анатолій Леоненко, відомий як “Буйвол”, зазначив, що його пенсії не вистачає навіть на оренду однокімнатної квартири з належним ремонтом у Києві.

Про це він розповів у розмові з Натою Островською ексклюзивно для ТСН.

"Не буду казати розмір пенсії, не хочу, але якщо ти живеш у Києві та винаймаєш однокімнатну квартиру без ремонту – тобі вистачить. Якщо однокімнатну з євроремонтом — вже не вистачить. А якщо в тебе ще є машина або дружина з дітьми, то, прошу вибачення, цією пенсією можна щось підтерти та викинути", – розповідає Леоненко.

Також він підкреслив необхідність державної підтримки ветеранів для їхньої адаптації до цивільного життя.

"Якщо цим питанням швидко не зайнятись, то люди скоро вже будуть виходити на мітинги. Ветерани не такі терплячі, як цивільні люди", – підкреслив Анатолій Леоненко.

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"...Можна підтертися"! Я БУВ у ШОЦІ! 23-річний БУЙВОЛ з АЗОВУ / ПЕРШЕ ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю українською"

Окрім цього, Анатолій Леоненко висловився про мобілізацію 18-річних українців. За його словами, 18-річні бійці – більш фізично підготовлені і "заряджені", аніж чоловіки старшого віку. Проте для ефективності кожного військового важлива мотивація.