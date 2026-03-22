Пенсії по інвалідності 2026: хто і скільки отримає після індексації

В Україні зростуть пенсії по інвалідності

Війна змінила обличчя українського пенсіонера. Тепер це не лише людина похилого віку, а й молодий ветеран, що втратив здоров’я внаслідок війни. За офіційними звітами Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, станом на березень 2026 року в Україні налічується майже 3,4 млн осіб з інвалідністю. Це близько 10% співгромадян, бо тепер цифра у 33 млн наявного населення фігурує у звітах демографів як така, що враховує масштабну міграцію за кордон та втрату контролю над частиною територій.

Пенсії в України: хто отримує виплати не за віком

З 2022 року загальна кількість осіб з інвалідністю зросла на 700 тисяч, майже на 26%. Головна причина — війна, яка триває п’ятий рік. Осіб з інвалідністю у зв’язку з пораненням, контузією тощо приблизно 150 тисяч, серед цивільних осіб з інвалідністю тих, хто має I групу — 205 тис. осіб, II групу — 889 тис. III групу — 1,47 млн. Також є особи з інвалідністю з дитинства, їх 530 тис. і окремо діти з інвалідністю до 18 років, котрих 150 тис.

Важливо розуміти, що серед 3,4 млн осіб з інвалідністю лише 1,5 млн отримують пенсії по інвалідності, решта, в основному це II і III групи, працювали і змогли заробити собі пенсії за віком. Ці пенсії часто є більшими, ніж пенсія по інвалідності, тому досягнувши пенсійного віку — 60 років — особа з інвалідністю може оформити собі саме трудову пенсію. Але статус і всі пільги як для інваліда при цьому зберігаються, тому статистика дає цифру у 3,4 млн.

Як індексували пенсії

Як пояснили у Мінсоцполітики, механізм індексації пенсій для більшості осіб з інвалідністю такий же, як і для пенсіонерів за віком: чиста пенсія без додаткових виплат збільшиться з березня на 12,1%. Це вище рівня інфляції у 2025 році, який склав 8%. Пенсії по інвалідності, призначені у 2026 році, не індексуються, бо вважаються актуальними. Для пенсій, призначених у 2025 році, індексація менша, лише 2,4%, за винятком військових з інвалідністю внаслідок війни.

Нагадаємо, пенсії розраховуються за формулою:

Пенсія = Зп × Кз × Кс

Зп (Середня зарплата): показник середньої зарплати в Україні за три попередні роки.

Кз (Коефіцієнт зарплати): співвідношення офіційної зарплати пенсіонера до середньої по країні, він показує, наскільки його зарплата була вищою (нижчою, дорівнювала) за середню.

Кс (Коефіцієнт стажу): становить 0,01 (1%) за кожен рік стажу.

Очевидно, що для осіб з інвалідністю Кз і Кс — це умовні величини. Вони розраховуються фахівцями Пенсійного фонду України (ПФУ) на момент настання інвалідності. При розрахунку пенсії по інвалідності до наявного страхового стажу додається період з дня встановлення інвалідності до дня досягнення особою 60 років.

При I групі інвалідності пенсія становить 100% можливої пенсії за віком, при II групі — 90%, при III групі — 50%. Зрозуміло, що I група є найтяжчою, а III група найлегшою. Заборони працювати нема для жодної групи, але, як правило, працюють ті, хто має II і III групи інвалідності. З I групою можна працювати, зокрема, при втраті зору (це не лише нескладна механічна праця, але й викладачем, фахівцем з правознавства, адвокатом, такі приклади є).

Скільки пенсії отримують особи з інвалідністю: приклад розрахунку

Інвалідність II групи настала внаслідок захворювання у віці 45 років. Зарплата особи дорівнювала середній по Україні, страховий стаж на момент настання інвалідності 20 років. Для пенсії по інвалідності до реального стажу додається додатковий стаж — період з дня встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку в 60 років. У нашому випадку це 15 років, всього стаж 35 років. Станом на 2020 рік пенсія у 100% за віком дорівнювала 2717 грн, пенсія по інвалідності для 2 групи — 2717×0,9 (90%) = 2445 грн. Після індексацій у 2021–2025 роках пенсія зросла до 4617 грн. Індексація 2026 року додала ще 220 грн, стало 4837 грн.

Аналогічні розрахунки для I групи інвалідності дають індексацію у 245 грн (до 5375 грн), для III групи інвалідності — у 92 грн (до 2687 грн). Однак для III групи індексація буде 100 грн, а пенсія 2695 грн, бо, згідно з постановою Кабміну №236 від 25 лютого 2026 року, індексація не може бути меншою за 100 грн.

Зауважимо: даний розрахунок є спрощеним, бо вважається, що особа з інвалідністю не працювала. Та, як правило, ті хто мають II і III групи інвалідності, продовжують працювати, тому суми індексації пенсій за інвалідністю можуть бути більшими.

Кому скільки додали до пенсії після індексації

Якщо спиратися на актуальні дані ПФУ щодо встановлених мінімальних гарантій на 2026 рік, то розрахункові мінімальні і середні виплати по цивільних групах інвалідності, не пов’язаних з війною (про пенсії військовим інвалідам далі, — Авт.) зросли після індексації так.

I група

– Мінімальна виплата: 3340 грн (+360 грн від рівня 2025 року).

– Середня виплата: 9855 грн (+420 грн за рахунок індексації мінімальної гарантованої виплати).

II група (непрацюючі)

– Мінімальна виплата: 2825 грн (+305 грн).

– Середня виплата: 7884 грн (+350 грн).

II група (працюючі)

– Мінімальна виплата: від 2595 грн (на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних, ПМ) до 2825 грн (якщо виконуються вимоги по розміру стажу, вони індивідуальні, залежать від віку, в якому настала інвалідність).

– Середня виплата: 6900 грн (зазвичай нижча, ніж у непрацюючих через специфіку нарахувань). Зросла від 253 грн до 800+ грн (залежно від страхового стажу та зарплати).

III група (непрацюючі)

– Мінімальна виплата: також 2825 грн (+305 грн від рівня 2025 року).

– Середня виплата: 6077 грн (також +350 грн).

III група (працюючі)

– Мінімальна виплата: від 2346 грн (мінімальна база для працюючих з малим стажем) до 2595 грн (рівень ПМ).

– Середня виплата: 5450 грн. Зросла від 253 грн до 600 грн.

Суми виплат після перерахунку залежать від трьох показників.

– Мінімальна база. Для I групи мінімальна виплата традиційно вища (була 2980 грн), для II та III груп непрацюючих вона була на рівні 2520 грн. Після індексації на 12,1% ці суми підтягнулися до вказаних вище значень.

– Прожитковий мінімум. Оскільки ПМ з 1 січня 2026 року становить 2595 грн, жодна виплата не може бути нижчою за цей поріг.

– Індивідуальний розрахунок. У тих, чия основна пенсія вища за мінімальну, доплата за індексацією може бути більшою (+500–800 грн), але для більшості отримувачів мінімалок приріст складає 300–400 грн.

Інвалідність з дитинства – яка індексація пенсії

Окрім осіб з інвалідністю, які мають певний стаж роботи, є ті, хто такого стажу не можуть мати апріорі — це люди з інвалідністю з дитинства. Їх в Україні 680 тисяч або 2% населення. Вони отримують від держави соціальну допомогу, яка також була проіндексована у березні на 12,1%. Ось як збільшились виплати для них по групах інвалідності.

1. Особи з інвалідністю з дитинства (18+ років)

I група (підгрупа А, людина не може себе обслужити взагалі)

До березня 8 044,50 грн (ПМ для непрацездатних + надбавка на догляд), після індексації — 9 018 грн (+974 грн).

I група (підгрупа Б, людина може себе частково обслужити)

До березня 3892 грн (ПМ для непрацездатних + надбавка на догляд), після індексації — 4363 грн (+519 грн).

II група

До березня: 2 595 грн (ПМ), після індексації 2909 грн (+ 314 грн).

III група

До березня 2 595 грн, після індексації також 2909 грн (+ 314 грн).

2. Діти з інвалідністю (до 18 років)

Для них індексація застосовується до загальної суми допомоги разом із надбавкою на догляд.

Дитина з інвалідністю підгрупи А (найважчі стани)

До березня: 6747 грн, після індексації 7563 грн (+ 816 грн).

Дитина з інвалідністю (без підгрупи А)

До березня: 3114 грн, після індексації 3491 грн (+377 грн).

Індексація інвалідам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС

За даними ПФУ, в Україні на березень поточного року нараховується понад 60 тисяч інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС у 1986 році (не плутати з постраждалими від аварії, їх у 10 разів більше і для них пенсії індексуються за загальною формулою — Авт.). Ліквідатори, які мають інвалідність I, II або III групи, отримують пенсії, які щороку збільшуються у відповідності із зростанням середньої зарплати в Україні за минулий рік і індексуються на такий же відсоток, як і пенсії за віком. Ось як змінились їхні пенсії у 2026 році.

I група (100% середньої зарплати за 2025 рік) отримує з березня 2026 року 23153 грн, в тому числі 20653 грн (+3167 грн завдяки зростанню середньої зарплати до 20653 грн і +2499 грн завдяки індексації, всього додалося 5667 грн).

II група (80% зарплати) — отримує 18522 грн (додалося 2533+1999 = 4532 грн)

III група (60% зарплати) — отримує 13892 грн (додалося 1900+1499 =2399 грн).

Військова інвалідність — пріоритет номер один

Як зросли пенсії по інвалідності у захисників і захисниць Вітчизни? Тут цифри значно вищі, оскільки вони розраховуються у відсотках від грошового забезпечення (зарплати) військовослужбовця і мають вищі законодавчі межі мінімальних виплат.

Військові пенсії по інвалідності бувають двох категорій. Головне — причина інвалідності, яка зафіксована у довідці МСЕК (медико-соціальної експертної комісії).

1. Військова інвалідність, НЕ пов’язана з бойовими діями

Це травми, хронічні захворювання під час служби та каліцтва, отримані не в бою. Сюди ж відносяться ті, хто служив до 2022 року і чия інвалідність має статус «захворювання, пов’язане з проходженням військової служби». Тут виплати рахуються як відсоток від грошового забезпечення військовослужбовця. Ось як вони змінились з березня.

I група інвалідності (100% зарплати).

Мінімальна виплата 11315 грн (+1220 грн), середня виплата 16450 грн.

II група (80%).

Мінімальна виплата 10045 грн (+1083 грн), середня виплата 13120 грн.

III група (60%).

Мінімальна виплата 7185 грн (+775 грн), середня виплата 9240 грн.

2. Інвалідність внаслідок війни (повномасштабна війна з 2022 року та АТО/ООС з 2014)

Це поранення, контузії, каліцтва, отримані безпосередньо під час захисту Батьківщини. Статус – «Особа з інвалідністю внаслідок війни». Тут виплати — це відсоток від ПМ. Оскільки ПМ для непрацездатних з 1 січня 2026 року зріс до 2 595 грн (+234 грн), тому мінімальні гарантії також подвищились. З березня ці суми були проіндексовані ще на 12,1%.

I група (650% ПМ).

Мінімальна виплата 18908 грн (+3562 грн з початку року, в березні +2041 грн, всього +5603 грн). Середня виплата 21200 грн. Якщо реальна пенсія за зарплатою вища, платять більше без обмежень у 25950 грн.

II група (525% ПМ).

Мінімальна виплата: 15272 грн (+2877 грн і +1648 грн відповідно, всього +4525 грн). Середня виплата 17120 грн.

III група (360% ПМ).

Мінімальна виплата: 10472 грн (+1973 грн і + 1130 грн відповідно, всього +3103 грн). Середня виплата 12650 грн.

Можливо, хтось запитає: чому пенсії військовим-інвалідам вищі? Відповідь проста — держава пріоритетно індексує саме ці виплати, що забезпечити гідний рівень життя тим, хто втратив своє здоров’я на фронті. Це — визнання подвигу та компенсація за втрачену можливість повноцінно працювати у майбутньому.