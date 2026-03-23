Пенсії по інвалідності 2026: кому та на скільки підвищили виплати після індексації

В Україні зросли пенсії по інвалідності

В Україні завершився масштабний перерахунок пенсій. Згідно з актуальними даними Пенсійного фонду, у 2026 році мінімальні та середні виплати для цивільних осіб з інвалідністю суттєво зросли.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Як змінились пенсії по інвалідності

Після березневого перерахунку розрахункові показники для цивільних груп (не пов’язаних із війною) виглядають так:

Група інвалідності Тип зайнятості Мінімальна виплата Середня виплата Приріст (від 2025 р.) I група — 3 340 грн 9 855 грн +360-420 грн II група Непрацюючі 2 825 грн 7 884 грн +305-350 грн II група Працюючі 2 595 — 2 825 грн 6 900 грн +253-800+ грн III група Непрацюючі 2 825 грн 6 077 грн +305-350 грн III група Працюючі 2 346 — 2 595 грн 5 450 грн +253-600 грн

Як здійснюється перерахунок пенсій по інвалідності

Суми у ваших платіжках змінилися під впливом трьох ключових показників:

Мінімальна база: Для непрацюючих осіб II та III груп вона підтягнулася з 2520 грн до 2825 грн. Для I групи база тепер становить 3340 грн. Прожитковий мінімум (ПМ): З 1 січня 2026 року ПМ для непрацездатних осіб зафіксовано на рівні 2 595 грн. За законом, жодна пенсійна виплата не може бути нижчою за цей поріг (за винятком окремих випадків для працюючих із малим стажем). Індивідуальні надбавки: Ті, чия пенсія вища за «мінімалку», відчули індексацію сильніше. Якщо для більшості приріст склав 300–400 грн, то за наявності великого стажу та високої колишньої зарплати доплати сягають 500–800 грн.

Нюанс для працюючих пенсіонерів

Як зазначають у ПФУ, середня виплата у працюючих пенсіонерів зазвичай нижча, ніж у тих, хто не працює. Це пов’язано зі специфікою нарахування «соціальних дотяжок», які для непрацюючих є більш лояльними. Проте навіть для цієї категорії приріст у березні склав від 253 грн.

Нагадаємо, що для військових інвалідів діють інші норми та значно вищі коефіцієнти, про які ми розповімо у наступних матеріалах.

Більше читайте у матеріалі: Пенсії по інвалідності 2026: хто і скільки отримає після індексації