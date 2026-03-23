Пенсії по інвалідності 2026: наскільки зростуть виплати військовим

Пенсії військовим зростуть в Україні

Для захисників та захисниць України, які втратили здоров’я під час служби, 2026 рік приніс суттєве підвищення виплат. Завдяки зростанню прожиткового мінімуму та березневій індексації на 12,1% пенсії ветеранів залишаються значно вищими за цивільні.

Категорія 1: інвалідність, не пов’язана з бойовими діями

Сюди належать травми та захворювання, отримані під час проходження служби, але не безпосередньо в бою. Виплата розраховується як відсоток від колишнього грошового забезпечення (зарплати).

Нові показники від березня 2024 року:

I група: мінімум 11 315 грн (+1 220 грн), середня — 16 450 грн

II група: мінімум 10 045 грн (+1 083 грн), середня — 13 120 грн

III група: мінімум 7 185 грн (+775 грн), середня — 9 240 грн

Категорія 2: особи з інвалідністю внаслідок війни

Це найвищий пріоритет держави. Йдеться про поранення та контузії під час захисту Батьківщини (АТО/ООС і повномасштабна війна). Тут мінімальні гарантії прив’язані до прожиткового мінімуму (ПМ), який від 1 січня 2026 року становить 2 595 грн.

Динаміка зростання мінімальних виплат:

Група % від ПМ Мінімальна виплата Загальний приріст від початку року I група 650% 18 908 грн +5 603 грн II група 525% 15 272 грн +4 525 грн III група 360% 10 472 грн +3 103 грн

Якщо ваша реальна пенсія за розрахунком зарплати вища за ці мінімуми, держава платить більшу суму. Для I групи максимальний поріг обмеження знято — виплата може перевищувати 25 950 грн.

Чому ці виплати вищі за цивільні?

Держава свідомо закладає вищі коефіцієнти для військових. Це не лише соціальна допомога, а й визнання подвигу та компенсація за втрачену можливість працювати в цивільному секторі. Пріоритетна індексація саме ветеранських виплат — це стратегія забезпечення гідного рівня життя для тих, хто пожертвував здоров’ям заради незалежності України.

