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Пенсії у жовтні зростуть, але не для всіх: хто гарантовано отримає понад 4200 гривень
Хто з пенсіонерів отримає надбавки від 300 до 570 грн у жовтні? Умови отримання гарантованої виплати 4213 грн для осіб від 65 років із повним стажем.
Загального підвищення пенсій для всіх категорій українців у жовтні не передбачено. Водночас окремі групи пенсіонерів отримають щомісячні доплати та гарантовані виплати. Усі перерахунки відбудуться автоматично — звертатися до органів Пенсійного фонду України та подавати заяви не потрібно.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Вікові доплати: від 300 до 570 гривень
Згідно із законодавством, пенсіонери, які досягли певного вікового рубежу, мають право на щомісячні надбавки:
від 70 до 74 років — додатково 300 грн;
від 75 до 79 років — додатково 456 грн;
від 80 років і старше — додатково 570 грн.
Головна умова: загальний розмір пенсійної виплати не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Якщо виплата вища за цей ліміт, вікова надбавка не нараховується. Доплата встановлюється від дати досягнення відповідного віку протягом місяця.
Гарантована виплата для осіб від 65 років із повним стажем
Другий чинник стосується непрацюючих пенсіонерів, яким у жовтні виповнюється 65 років.
За наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) для цієї категорії діє гарантована законом мінімальна пенсія у розмірі не менше 4 213 грн.
Якщо поточний розмір пенсії людини є нижчим за цю суму, Пенсійний фонд автоматично встановить відповідну доплату. Якщо ж розмір пенсії вже перевищує 4 213 грн, надбавка не нараховуватиметься.