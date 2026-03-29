Пенсії в Україні: хто отримуватиме більше вже від 1 квітня

В Україні у 2026 році відбулося одразу кілька змін у пенсійних виплатах. Пенсіонерам провели індексацію, з 1 квітня стартує перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а частина громадян отримає одноразову доплату у розмірі 1 500 гривень.

У цьому матеріалі ТСН.ua розповідаємо, кому підвищать виплати, хто отримає додаткові гроші та які зміни чекають пенсіонерів найближчим часом.

Індексація пенсій у 2026 році: на скільки зросли виплати

Від 1 березня 2026 року в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Для більшості пенсіонерів виплати збільшилися на 12,1%.

Перерахунок провели автоматично, без подання заяв. Індексація стосується лише основного розміру пенсії — без доплат і надбавок. Це передбачено Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Є встановлені межі підвищення:

мінімальне збільшення — 100 гривень

максимальне — 2 595 гривень

Перерахунок охопив майже всі основні види пенсій — за віком, інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, а також військові пенсії.

Водночас індексація не поширюється на:

людей, чия пенсія вже доведена до мінімального гарантованого рівня

пенсіонерів, які отримують максимальні виплати — 25 950 гривень

Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому автоматично підвищать виплати

Від 1 квітня 2026 року в Україні стартує щорічний перерахунок пенсій для громадян, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

«Пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2026 року набули 24 місяці страхового стажу, а також пенсіонерам, які набули менше ніж 24 місяці страхового стажу, але після призначення/попереднього перерахунку пенсії минуло два роки, — з 1 квітня пенсії перерахують автоматично», — йдеться в повідомленні.

Перерахунок проведуть без звернення до Пенсійного фонду.

Підвищення отримають:

пенсіонери, які після виходу на пенсію офіційно працювали і накопичили 24 місяці страхового стажу

пенсіонери, у яких від останнього перерахунку минуло два роки, навіть якщо стажу менше

У такому разі Пенсійний фонд врахує новий стаж, а іноді й нову зарплату, отриману після попереднього перерахунку.

Якщо ж на 1 березня 2026 року людина має менше ніж 24 місяці стажу і ще не минуло два роки від останнього перерахунку, підвищення проведуть пізніше.

У квітні виплатять по 1 500 гривень: хто отримає допомогу

Уряд ухвалив рішення про одноразову грошову доплату у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів і одержувачів соціальних допомог. Виплату передбачено постановою Кабінету міністрів №341 від 18 березня 2026 року.

Гроші нарахують автоматично — звертатися до Пенсійного фонду для цього не потрібно. Доплату перерахують окремою сумою на банківський рахунок або доставлять через пошту — так само, як виплачують пенсію чи соціальну допомогу.

Право на виплату мають громадяни, яким станом на 1 квітня 2026 року призначено пенсію або державні соціальні виплати, якщо їхній розмір не перевищує 25 950 гривень.

Зокрема, доплату отримають:

пенсіонери за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника

військові пенсіонери та колишні держслужбовці

особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

внутрішньо переміщені особи

малозабезпечені сім’ї

люди з інвалідністю

одинокі матері, опікуни та багатодітні сім’ї

Водночас особи, які брали безпосередню участь у захисті України, а також члени сімей загиблих, зниклих безвісти чи померлих військовослужбовців отримають доплату незалежно від розміру пенсії.

Якщо людина має право на виплату за кількома підставами, гроші нарахують лише один раз.

Щоб не втратити пенсію: яку заяву треба подати до 1 квітня

До 1 квітня 2026 року окремим категоріям одержувачів пенсій і страхових виплат необхідно подати до Пенсійного фонду повідомлення про неотримання виплат від Російської Федерації.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, це стосується:

громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях та отримують пенсію або страхову виплату

одержувачів виплат, які виїхали з тимчасово окупованих територій — як на підконтрольну Україні територію, так і за кордон

«Раніше подати таке повідомлення потрібно було до 31 грудня 2025 року. Водночас через об’єктивні обставини частина людей не змогла зробити цього вчасно. Тому в лютому 2026 року уряд продовжив строк подання повідомлення до 1 квітня 2026 року», — пояснили у міністерстві.

Там попередили, що у разі неподання такого повідомлення виплату пенсії або страхової виплати у квітні буде призупинено.

Подати повідомлення можна кількома способами:

Дистанційно — в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду. У розділі «Дистанційне інформування» потрібно поставити позначку біля рядка: «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації»

Під час відеоконференцзв’язку — відповісти фахівцю ПФУ на відповідне запитання під час ідентифікації. Відповідь фіксується у рішенні за результатом відеоідентифікації

Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду — шляхом подання заяви про призначення, перерахунок, поновлення або продовження виплати пенсії чи страхових виплат із відповідною позначкою

Поштою — особи, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть надіслати заяву на поновлення виплат із відповідною позначкою на адресу територіального органу ПФУ разом із посвідченням про перебування особи в живих.

У Міністерстві соціальної політики закликали не відкладати подання повідомлення та зробити це до 1 квітня 2026 року, щоб і надалі безперервно отримувати належні виплати.

Для військових і ветеранів можуть спростити отримання пенсій

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15023, який пропонує спростити процедуру підтвердження того, що військові та ветерани не отримують пенсію від російських органів.

Наразі для цього потрібно подавати заяву до Пенсійного фонду. Якщо закон ухвалять, перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри.

Йдеться про:

мобілізованих військовослужбовців

контрактників під час воєнного стану

військових, звільнених зі служби

ветеранів, які проживали на тимчасово окупованих територіях

Українці можуть отримувати пенсію в одній із країн ЄС

Українські пенсіонери, які проживають у Фінляндії, можуть претендувати на державні виплати цієї країни — так звану народну або гарантійну пенсію.

Максимальний розмір такої допомоги становить приблизно 991 євро на місяць.

Основні умови для цього:

вік від 65 років

щонайменше три роки легального проживання у країні

При цьому рішення про призначення пенсії ухвалюють індивідуально з урахуванням життєвих обставин людини.

Скільки потрібно стажу, щоб вийти на пенсію у 2026 році

У 2026 році в Україні діють такі вимоги до страхового стажу:

33 роки стажу — щоб вийти на пенсію у 60 років

23 роки стажу — у 63 роки

15 років стажу — у 65 років

Вимоги до стажу щороку поступово зростають — до 2028 року включно.

Від чого залежить розмір пенсії: приклад розрахунку

Розмір пенсії залежить не лише від кількості років роботи, а й від рівня офіційної зарплати протягом трудового життя.

Для орієнтовного розрахунку використовують таку формулу:

Пенсія = індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу × середня зарплата по Україні

Наприклад:

при стажі 40 років і середній зарплаті 9 000 грн пенсія може становити близько 3 600 грн ;

при зарплаті 15 000 грн — приблизно 6 000 грн.

За кожен рік стажу понад базовий рівень передбачена доплата — до 1% мінімальної пенсії за рік.

Якщо не вистачає стажу: хто може отримати допомогу замість пенсії

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Таку підтримку держава надає щомісяця.

Подати заяву на призначення допомоги можна дистанційно — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Право на виплати мають:

люди, які досягли 65 років , але не мають необхідного стажу для пенсії

особи з інвалідністю

діти, які втратили годувальника, якщо він не мав достатнього страхового стажу

Важливою умовою для більшості категорій є рівень доходу.

«Державна соціальна допомога призначається за умови, що особа є малозабезпеченою: її середньомісячний сукупний дохід за попередні шість календарних місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність», — пояснюють у Пенсійному фонді.

Станом на 1 січня 2026 року цей показник становить 2 595 гривень.

Однак ця вимога щодо доходу не поширюється на: