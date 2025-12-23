- Дата публікації
Пенсії в Україні: хто отримує 390 тисяч на місяць і чому ліміт у 23 тисячі діє не для всіх
В Україні судді отримують довічне утримання до 390 тис. грн, а прокурори відсуджують пенсії у 219 тис.
В Україні найбільша пенсія становить 390 тисяч гривень.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Суддівський «джекпот»: чому це не пенсія
За даними Пенсійного фонду, рекордсменом України є суддя Верховного суду у відставці із виплатою у 390 184 грн. Юридично ця сума називається не пенсією, а «щомісячним довічним грошовим утриманням».
Чому немає ліміту? На довічне утримання суддів не поширюється законне обмеження в 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн). Конституційний Суд визнав будь-які обмеження для суддів незаконними, оскільки це нібито посягає на їхню незалежність.
Як рахують: Суддя у відставці отримує від 50% до 90% від зарплати судді, який працює на аналогічній посаді. Зі зростанням зарплат діючих суддів автоматично росте й утримання відставників.
Прокурори та «пенсійний туризм» через суди
На другому місці у рейтингу заможних пенсіонерів — прокурори. Найвища прокурорська пенсія сягає 219 тисяч гривень. Хоча для них офіційно діє ліміт у 23 610 грн, понад 25 тисяч «спецпенсіонерів» уже обійшли його через суди. Схема проста: пенсіонер подає позов проти ПФУ, посилаючись на рішення Конституційного Суду, і вимагає перерахунку без обмежень. Суди масово стають на бік колишніх колег, зобов’язуючи державу виплачувати сотні тисяч щомісяця та мільйонні борги за минулі роки.
Хто ще у «топі» максимальних виплат?
Окрім суддів та прокурорів, на максимальну пенсію (23 610 грн) офіційно можуть розраховувати:
Народні депутати;
Державні службовці високого рангу;
Науковці з великим стажем;
Топменеджери великих держкомпаній.
Чому IT-фахівці та водії-дальнобійники не стануть «багатими пенсіонерами»?
Навіть якщо ваша зарплата становить 150-200 тисяч гривень, це не гарантує високої пенсії.
Єдиний шлях пробити цю стелю для пересічного громадянина — це шлях спецпенсіонерів: звернення до суду. Проте для цього потрібно мати відповідний статус та «спеціальний» закон за плечима.
Більше читайте у матеріалі: Пенсії в Україні: кому підвищать 2026 року та хто отримає найбільше