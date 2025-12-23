ТСН у соціальних мережах

Пенсії в Україні: хто отримує 390 тисяч на місяць і чому ліміт у 23 тисячі діє не для всіх

В Україні судді отримують довічне утримання до 390 тис. грн, а прокурори відсуджують пенсії у 219 тис.

Пенсія в Україні

В Україні найбільша пенсія становить 390 тисяч гривень.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Суддівський «джекпот»: чому це не пенсія

За даними Пенсійного фонду, рекордсменом України є суддя Верховного суду у відставці із виплатою у 390 184 грн. Юридично ця сума називається не пенсією, а «щомісячним довічним грошовим утриманням».

  • Чому немає ліміту? На довічне утримання суддів не поширюється законне обмеження в 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн). Конституційний Суд визнав будь-які обмеження для суддів незаконними, оскільки це нібито посягає на їхню незалежність.

  • Як рахують: Суддя у відставці отримує від 50% до 90% від зарплати судді, який працює на аналогічній посаді. Зі зростанням зарплат діючих суддів автоматично росте й утримання відставників.

Прокурори та «пенсійний туризм» через суди

На другому місці у рейтингу заможних пенсіонерів — прокурори. Найвища прокурорська пенсія сягає 219 тисяч гривень. Хоча для них офіційно діє ліміт у 23 610 грн, понад 25 тисяч «спецпенсіонерів» уже обійшли його через суди. Схема проста: пенсіонер подає позов проти ПФУ, посилаючись на рішення Конституційного Суду, і вимагає перерахунку без обмежень. Суди масово стають на бік колишніх колег, зобов’язуючи державу виплачувати сотні тисяч щомісяця та мільйонні борги за минулі роки.

Хто ще у «топі» максимальних виплат?

Окрім суддів та прокурорів, на максимальну пенсію (23 610 грн) офіційно можуть розраховувати:

  • Народні депутати;

  • Державні службовці високого рангу;

  • Науковці з великим стажем;

  • Топменеджери великих держкомпаній.

Чому IT-фахівці та водії-дальнобійники не стануть «багатими пенсіонерами»?

Навіть якщо ваша зарплата становить 150-200 тисяч гривень, це не гарантує високої пенсії.

Єдиний шлях пробити цю стелю для пересічного громадянина — це шлях спецпенсіонерів: звернення до суду. Проте для цього потрібно мати відповідний статус та «спеціальний» закон за плечима.

Більше читайте у матеріалі: Пенсії в Україні: кому підвищать 2026 року та хто отримає найбільше

