- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 362
- Час на прочитання
- 2 хв
Пенсії в Україні зросли: чи можуть літні люди дозволити собі більше
Економіст Олег Пендзин підрахував, скільки хліба та молока «з’їла» у пенсіонерів інфляція, та чому літні люди стали лише біднішими.
Березнева індексація пенсій підвищила виплати українцям у середньому на 10%. Втім, чи достатньо цього, щоб перекрити реальну інфляцію? Експерти наголошують: для літніх людей статистика загальної інфляції не працює, адже їхній бюджет тримається на двох «китах» — продуктах та ліках, які завжди дорожчають.
Про це у коментарі ТСН.ua сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Продукти дорожчають швидше за виплати
За даними Держстатистики, продуктовий кошик у 2025 році зріс на 10,2%. Початок 2026-го додав ще понад 3% подорожчання. Тобто реальне зростання цін на їжу вже сягнуло близько 13,5%, тоді як пенсії проіндексували лише на 10%.
Олег Пендзин, заслужений економіст України: «Переважна більшість літніх людей не часто оновлює гардероб або гаджети. А от витрати на продукти і ліки переважають у бюджеті. Реально пенсійні виплати зросли менше, ніж збільшились ціни на основні харчі».
Хліб, молоко та м’ясо: що «з’їла» інфляція?
Експерт порівняв, що можна було купити на середню пенсію рік тому і зараз. Результати виявилися невтішними: попри те, що середня виплата зросла з 6488 грн до 7137 грн, її купівельна спроможність впала.
Порівняння середньої пенсії (в одиницях товару):
Батон (хліб): було 263 шт. — стало 253 шт. (мінус 10 хлібин);
Курятина (тушки по 1,5 кг): було 47 шт. — стало 45 шт. (мінус 2 курки);
Молоко: було 139 л — стало 130 л (мінус 9 літрів).
Така ситуація виникла через те, що базові продукти за рік подорожчали на 14-17%, що значно перевищує відсоток індексації.
Ціни на ліки і які продукти суттєво не здорожчали
Ціни на медикаменти завдяки держрегулюванню та програмі «Доступні ліки» в середньому зросли на 7%. Проте це стосується лише базових препаратів. Імпортні ліки, анальгетики та антибіотики, за словами Пендзина, могли подорожчати на 20-30%.
Єдине, що дещо рятує ситуацію — це сезонні продукти та «борщовий набір».
Олег Пендзин: «Ціни на городину і яйця залишились приблизно такими, як торік. Наприклад, яєць на середню проіндексовану пенсію можна придбати аж на сто штук більше, ніж торік, якщо купувати їх поштучно в дискаунтерах».
Хоча формально пенсії зросли, реальний рівень життя пенсіонерів продовжує знижуватися. Індексація лише частково компенсувала стрибок цін, залишаючи літніх людей у ситуації суворої економії на найнеобхіднішому.