Пенсії в Україні зросли: чи можуть літні люди дозволити собі більше

Пенсії в Україні

Березнева індексація пенсій підвищила виплати українцям у середньому на 10%. Втім, чи достатньо цього, щоб перекрити реальну інфляцію? Експерти наголошують: для літніх людей статистика загальної інфляції не працює, адже їхній бюджет тримається на двох «китах» — продуктах та ліках, які завжди дорожчають.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Продукти дорожчають швидше за виплати

За даними Держстатистики, продуктовий кошик у 2025 році зріс на 10,2%. Початок 2026-го додав ще понад 3% подорожчання. Тобто реальне зростання цін на їжу вже сягнуло близько 13,5%, тоді як пенсії проіндексували лише на 10%.

Олег Пендзин, заслужений економіст України: «Переважна більшість літніх людей не часто оновлює гардероб або гаджети. А от витрати на продукти і ліки переважають у бюджеті. Реально пенсійні виплати зросли менше, ніж збільшились ціни на основні харчі».

Хліб, молоко та м’ясо: що «з’їла» інфляція?

Експерт порівняв, що можна було купити на середню пенсію рік тому і зараз. Результати виявилися невтішними: попри те, що середня виплата зросла з 6488 грн до 7137 грн, її купівельна спроможність впала.

Порівняння середньої пенсії (в одиницях товару):

Батон (хліб): було 263 шт. — стало 253 шт. ( мінус 10 хлібин );

Курятина (тушки по 1,5 кг): було 47 шт. — стало 45 шт. ( мінус 2 курки );

Молоко: було 139 л — стало 130 л (мінус 9 літрів).

Така ситуація виникла через те, що базові продукти за рік подорожчали на 14-17%, що значно перевищує відсоток індексації.

Ціни на ліки і які продукти суттєво не здорожчали

Ціни на медикаменти завдяки держрегулюванню та програмі «Доступні ліки» в середньому зросли на 7%. Проте це стосується лише базових препаратів. Імпортні ліки, анальгетики та антибіотики, за словами Пендзина, могли подорожчати на 20-30%.

Єдине, що дещо рятує ситуацію — це сезонні продукти та «борщовий набір».

Олег Пендзин: «Ціни на городину і яйця залишились приблизно такими, як торік. Наприклад, яєць на середню проіндексовану пенсію можна придбати аж на сто штук більше, ніж торік, якщо купувати їх поштучно в дискаунтерах».

Хоча формально пенсії зросли, реальний рівень життя пенсіонерів продовжує знижуватися. Індексація лише частково компенсувала стрибок цін, залишаючи літніх людей у ситуації суворої економії на найнеобхіднішому.