Ексклюзив ТСН
3274
2 хв

Пенсії в Україні зростуть: хто отримає нові надбавки вже у грудні

Підвищення виплат торкнеться 65-річних непрацюючих громадян та "довгожителів" віком від 70 років. Також перерахунок можуть отримати працюючі пенсіонери, які не дочекалися індексації навесні.

Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Пенсія

В Україні зростуть пенсії

У грудні поточного року частині українських пенсіонерів буде здійснено перерахунок пенсій.

Як пояснили у Пенсійному фонді (ПФ), підвищення стосуватиметься осіб, яким у грудні виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років, а також окремої категорії працюючих пенсіонерів.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Мінімальна пенсія для 65-річних

Непрацюючі пенсіонери, яким виповниться 65 років, матимуть право на перерахунок, якщо вони мають достатній страховий стаж:

  • Чоловіки: 35-річний страховий стаж.

  • Жінки: 30-річний страховий стаж.

Для цієї категорії громадян розмір пенсії має становити не менше 40% від мінімальної зарплати. Наразі ця сума дорівнює 3200 гривень. Якщо пенсія громадянина вже вища за цей показник, надбавка, очевидно, не призначатиметься.

Надбавки за вік: від 300 до 570 гривень

Пенсіонерам-"довгожителям", яким у грудні виповниться 70 років і більше, будуть призначені автоматичні надбавки, незалежно від поточного розміру їхньої пенсії:

Вік

Розмір надбавки

70–74 роки

+ 300 грн

75–79 років

+ 450 грн

80 років і старше

+ 570 грн

Надбавка буде додана автоматично з дня, наступного після дня народження. Звертатися нікуди не потрібно.

Перерахунок для працюючих пенсіонерів

У грудні також можуть підвищити свої пенсії офіційно працюючі пенсіонери, яким не проіндексували виплати у квітні поточного року, оскільки не було достатніх підстав.

Згідно з роз'ясненням Мінсоцполітики, індексація пенсії тим, хто працює, проводиться не раніше ніж через два роки після попереднього перерахунку (як правило, з 1 квітня).

Важливо: Якщо пенсіонер оформив пенсію, наприклад, у листопаді 2023 року, і продовжив працювати, він може не чекати квітня 2026 року.

"Вже у грудні 2025-го звернутися із заявою до підрозділу Мінсоцполітики за місцем проживання про достроковий перерахунок пенсії, бо два роки вже минуло," — пояснили у Пенсійному фонді.

Пенсію зобов'язані перерахувати та збільшити за рахунок більшого на два роки страхового стажу, навіть якщо нинішня зарплата пенсіонера нижча за ту, з якої нараховувалася пенсія.

