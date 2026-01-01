Пенсії з 1 січня: страховий стаж зростає, а виплати перерахують — хто отримає більше

У 2026 році зміняться пенсії / © iStock

Реклама

З 1 січня 2026 року в Україні стартує так звана «мала індексація» пенсій. Через «розморожування» соціальних стандартів зросте прожитковий мінімум та мінімальна зарплата, що автоматично підтягне виплати для мільйонів українців.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua

Нові вимоги до стажу: вийти на пенсію у 60 стане важче

Для тих, хто планує вийти на пенсію у 2026 році після досягнення 60-річчя, новини невтішні. Мінімальний страховий стаж знову підвищується:

Реклама

З 1 січня 2026 року потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу (у 2025-му було 32 роки).

Якщо стажу не вистачає, вийти на пенсію вдасться лише у 63 або 65 років, залежно від наявної кількості відпрацьованих років.

«Мала індексація»: як зміняться суми виплат

Оскільки з 1 січня підвищується прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, зростуть і прив’язані до нього виплати:

Категорія виплати Було (грудень 2025) Стане (січень 2026) Прибавка Мінімальна пенсія 2 361 грн 2 595 грн +234 грн Максимальна пенсія 23 610 грн 25 950 грн +2 340 грн 1 рік понаднормового стажу 23,61 грн 25,95 грн +2,34 грн

Максимальна пенсія обмежена 10 мінімальними виплатами. Це стосується звичайних трудових пенсій, а не спецвиплат (як-от у суддів).

Реклама

Надбавки за звання та ордени

Зростання прожиткового мінімуму вплине і на доплати за особливі заслуги перед Україною:

«Заслужені» (артисти, вчителі, лікарі тощо): +58,5 грн до надбавки.

«Народні» : +84 грн до надбавки.

Орденоносці: за один орден тепер доплачуватимуть на 53 грн більше (загалом майже 597 грн).

Вікові доплати та «гарантії 65-річних»

У січні продовжують діяти автоматичні надбавки, залежно від віку пенсіонера: