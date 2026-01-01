- Дата публікації
Пенсії з 1 січня: страховий стаж зростає, а виплати перерахують — хто отримає більше
З 1 січня страховий стаж в Україні зростає до 33 років. Як зміниться мінімальна та максимальна пенсія, кому додадуть 300-570 грн та що буде з доплатами за стаж.
З 1 січня 2026 року в Україні стартує так звана «мала індексація» пенсій. Через «розморожування» соціальних стандартів зросте прожитковий мінімум та мінімальна зарплата, що автоматично підтягне виплати для мільйонів українців.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua
Нові вимоги до стажу: вийти на пенсію у 60 стане важче
Для тих, хто планує вийти на пенсію у 2026 році після досягнення 60-річчя, новини невтішні. Мінімальний страховий стаж знову підвищується:
З 1 січня 2026 року потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу (у 2025-му було 32 роки).
Якщо стажу не вистачає, вийти на пенсію вдасться лише у 63 або 65 років, залежно від наявної кількості відпрацьованих років.
«Мала індексація»: як зміняться суми виплат
Оскільки з 1 січня підвищується прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, зростуть і прив’язані до нього виплати:
|
Категорія виплати
|
Було (грудень 2025)
|
Стане (січень 2026)
|
Прибавка
|
Мінімальна пенсія
|
2 361 грн
|
2 595 грн
|
+234 грн
|
Максимальна пенсія
|
23 610 грн
|
25 950 грн
|
+2 340 грн
|
1 рік понаднормового стажу
|
23,61 грн
|
25,95 грн
|
+2,34 грн
Максимальна пенсія обмежена 10 мінімальними виплатами. Це стосується звичайних трудових пенсій, а не спецвиплат (як-от у суддів).
Надбавки за звання та ордени
Зростання прожиткового мінімуму вплине і на доплати за особливі заслуги перед Україною:
«Заслужені» (артисти, вчителі, лікарі тощо): +58,5 грн до надбавки.
«Народні»: +84 грн до надбавки.
Орденоносці: за один орден тепер доплачуватимуть на 53 грн більше (загалом майже 597 грн).
Вікові доплати та «гарантії 65-річних»
У січні продовжують діяти автоматичні надбавки, залежно від віку пенсіонера:
Гарантія для 65-річних: Непрацюючі пенсіонери (стаж 35 років для чоловіків / 30 років для жінок) мають отримувати не менше 40% від мінімальної зарплати. Оскільки «мінімалка» зросте, мінімальна виплата для цієї категорії збільшиться з 3200 грн до 3 458,8 грн.
Вікові бонуси (незалежно від розміру пенсії):
70–74 роки: +300 грн;
75–79 років: +450 грн;
80+ років: +570 грн.
