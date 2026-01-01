ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
2 хв

Пенсії з 1 січня: страховий стаж зростає, а виплати перерахують — хто отримає більше

З 1 січня страховий стаж в Україні зростає до 33 років. Як зміниться мінімальна та максимальна пенсія, кому додадуть 300-570 грн та що буде з доплатами за стаж.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Пенсія

У 2026 році зміняться пенсії / © iStock

З 1 січня 2026 року в Україні стартує так звана «мала індексація» пенсій. Через «розморожування» соціальних стандартів зросте прожитковий мінімум та мінімальна зарплата, що автоматично підтягне виплати для мільйонів українців.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua

Нові вимоги до стажу: вийти на пенсію у 60 стане важче

Для тих, хто планує вийти на пенсію у 2026 році після досягнення 60-річчя, новини невтішні. Мінімальний страховий стаж знову підвищується:

З 1 січня 2026 року потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу (у 2025-му було 32 роки).

Якщо стажу не вистачає, вийти на пенсію вдасться лише у 63 або 65 років, залежно від наявної кількості відпрацьованих років.

«Мала індексація»: як зміняться суми виплат

Оскільки з 1 січня підвищується прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, зростуть і прив’язані до нього виплати:

Категорія виплати

Було (грудень 2025)

Стане (січень 2026)

Прибавка

Мінімальна пенсія

2 361 грн

2 595 грн

+234 грн

Максимальна пенсія

23 610 грн

25 950 грн

+2 340 грн

1 рік понаднормового стажу

23,61 грн

25,95 грн

+2,34 грн

Максимальна пенсія обмежена 10 мінімальними виплатами. Це стосується звичайних трудових пенсій, а не спецвиплат (як-от у суддів).

Надбавки за звання та ордени

Зростання прожиткового мінімуму вплине і на доплати за особливі заслуги перед Україною:

  • «Заслужені» (артисти, вчителі, лікарі тощо): +58,5 грн до надбавки.

  • «Народні»: +84 грн до надбавки.

  • Орденоносці: за один орден тепер доплачуватимуть на 53 грн більше (загалом майже 597 грн).

Вікові доплати та «гарантії 65-річних»

У січні продовжують діяти автоматичні надбавки, залежно від віку пенсіонера:

  1. Гарантія для 65-річних: Непрацюючі пенсіонери (стаж 35 років для чоловіків / 30 років для жінок) мають отримувати не менше 40% від мінімальної зарплати. Оскільки «мінімалка» зросте, мінімальна виплата для цієї категорії збільшиться з 3200 грн до 3 458,8 грн.

  2. Вікові бонуси (незалежно від розміру пенсії):

    • 70–74 роки: +300 грн;

    • 75–79 років: +450 грн;

    • 80+ років: +570 грн.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie