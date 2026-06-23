Пенсійне посвідчення як дисконтна картка: як отримати ще одну «пенсію»від держави

Пенсіонери мають право на ряд пільг в Україні / © ТСН

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Не секрет, що більшість українських пенсіонерів мають пенсії, які не завжди забезпечують навіть мінімальний рівень життя. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), наразі середня пенсія становить 7236 грн, а мінімальна — 2595 грн. Це відповідно у 4,2 раза і майже у 12 разів нижче за середню зарплату Україні — 30515 грн, а ціни для пенсіонерів такі ж, як і для всіх.

Та держава намагається якщо не збільшити доходи пенсіонерів, то зменшити їхні витрати за допомогою різних соціальних програм. Це також допомога, не марно є прислів’я: «гроші заощаджені — гроші зароблені».

Сайт ТСН.ua з’ясував, які існують види соціальної допомоги, а також пільги і субсидії і підрахував, скільки додатково може завдяки ним заощадити умовний пенсіонер з мінімальною пенсією.

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Пільги для всіх: що гарантовано кожному, у кого є пенсійне посвідчення

Ось «базовий пакет» бонусів від держави. Для їхнього отримання не потрібно доводити свій скрутний стан чи рахувати доходи до копійки, достатньо пред’явити пенсійне посвідчення.

Безкоштовний проїзд у транспорті

Пенсіонери за віком мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті: тролейбуси, трамваї, автобуси, у Харкові — метро (за наявності «картки харків’янина», наразі через війну безкоштовно для всіх), в Києві — метро, фунікулер та міська електричка (за наявності «картки киянина»). Пільга поширюється на приміські електрички та автобуси приміського сполучення (маршрут коротше 100 км, з економічними обмеженнями, наприклад, діє у окремі дні або для певної кількості місць). На приватні маршрутки та таксі ця пільга не розповсюджується, хоча окремі територіальні громади можуть укладати власні договори з перевізниками.

Звільнення від земельного податку

Якщо у пенсіонера є земельна ділянка, він звільняється від сплати податку за неї. Є ліміти: до 0,10 га для будівництва дачі чи житлового будинку в місті, до 0,25 га — у селі, та до 2 га — для особистого селянського господарства.

Безоплатна правова допомога

Кожен літній громадянин може безкоштовно отримати первинну юридичну консультацію: як правильно написати заяву, розібратися з майновими спорами чи оскаржити рішення держорганів. Фінансує це держава.

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Знижка на автоцивілку (ОСЦПВ)

Якщо пенсіонер сам керує автомобілем, він має право сплачувати лише 50% вартості поліса обов’язкового страхування відповідальності за завдання шкоди іншим учасникам дорожнього руху. Обмеження: об’єм двигуна машини має бути до 2500 куб. см.

Програма «Доступні ліки»

Хоч вона діє для всіх українців, пенсіонери є її головними користувачами. За електронним рецептом лікаря можна безкоштовно або з символічною доплатою отримати ліки проти серцево-судинних захворювань, діабету, астми та інших хронічних хвороб.

Звільнення від ЄСВ для пенсіонерів-ФОП

Якщо людина на пенсії вирішила вести дрібний бізнес та відкрила ФОП, вона за законом повністю звільняється від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе.

Пільги не для всіх: кому з пенсіонерів держава доплачує та допомагає індивідуально

Ця допомога нараховується залежно від конкретних критеріїв: віку, професійного минулого, а головне — від рівня доходів. Саме ці інструменти є критично важливими для виживання людей з мінімальною виплатою.

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Житлова субсидія

Призначається тим, у кого витрати на комуналку перевищують встановлений обов’язковий відсоток платежу (15% від сукупного доходу). Для самотнього пенсіонера з мінімальною пенсією держава покриває левову частку вартості ЖКП у межах соціальних норм площі та споживання (про це нижче).

Вікові надбавки (автоматичний бонус)

Що старшим стає українець, то більшу доплату до своєї базової пенсії він отримує за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 грн:

Від 70 до 74 років +300 грн;

Від 75 до 79 років +456 грн;

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Від 80 років і старше +570 грн.

Професійні комунальні пільги (100% знижка)

Пенсіонери, які працювали у сільській місцевості вчителями, медиками, фармацевтами, бібліотекарями чи працівниками культури, мають право взагалі не платити за комунальні послуги, опалення та скраплений газ. Проте для цього їхній середньомісячний дохід на члена сім’ї за останні півроку не повинен перевищувати величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (гранична сума регулярно оновлюється ПФУ).

Доплата за понаднормовий стаж

За кожен рік офіційної роботи понад обов’язковий мінімум (30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків), до пенсії додається доплата — 1% від прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних (наразі 25,95 грн).

Соціальна допомога на догляд самотнім пенсіонерам

Пенсіонери віком від 80 років, які проживають абсолютно самотньо і за висновком лікарської комісії потребують постійного стороннього догляду, мають право на щомісячну додаткову фінансову допомогу у сумі 40% ПМ для непрацездатних (наразі 1038 грн/місяць).

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Великий фінансовий підсумок: скільки грошей держава "дарує" пенсіонеру

Розглянемо найбільш життєвий та соціально вразливий приклад незаможного одинокого пенсіонера віком від 70 до 75 років, який проживає у Києві в квартирі площею 40 кв. м, має мінімальну пенсію 2595 грн і не працює. При цьому регулярно користується міським транспортом (100 поїздок на місяць) і хворіє на гіпертонію і серцеву недостатність — традиційні пенсіонерські недуги.

Пенсійна виплата насправді становить 3406 грн, це гарантована Урядом мінімальна виплата для непрацюючих пенсіонерів. Сюди входять і 300 грн надбавки за вік понад 70 років. Тобто +811 грн додатково.

Субсидія на комунальні послуги. Опускаючи громіздкі розрахунки, отримуємо результат: повний чек в опалювальний сезон 2122 грн, в неопалювальний — 922 грн. Обов’язковий платіж пенсіонера в обох випадках — 271 грн. Чиста економія взимку 1851 грн, влітку 651 грн.

Безкоштовний проїзд 800 грн (100 поїздок, по теперішній ціні в Києві 8 грн/поїздка). Якщо ціна буде 30 грн/поїздка, як повідомляють у КМДА, економія пенсіонера стане просто космічною — 3000 грн!

Програма "Доступні ліки" (таблетки від тиску/серця) — 200 грн.

Загальний фінансовий бонус взимку буде 3662 грн/місяць, фактично ще одна пенсія, влітку — 2462 грн/місяць.

Очевидно, що розрахунки умовні, адже пенсіонер може їздити містом менше або більше, заощаджувати ще й на автоцивілці, якщо має автомобіль, на поїздках електричкою на дачу тощо. Але стовідсотково наявними є такі види державної допомоги як доплата до пенсії і субсидія на комунальні послуги. Це 2662 грн допомоги в опалювальний сезон і 1462 грн в неопалювальний.

Якщо ж порівняти незаможного пенсіонера (дохід 3406 грн) та пенсіонера із середньою пенсійною виплатою (7236 грн), побачимо парадокс державної допомоги. Опускаючи розрахунки: його зимовий пакет економії становить 1898 грн (проти 3662 грн у біднішого колеги), а літній –1000 грн (виключно за рахунок транспорту та безкоштовних ліків, субсидія 0 грн). Держава діє за принципом жорсткої соціальної справедливості: що вища твоя реальна пенсія, то менше за тебе платить бюджет, залишаючи «базовий набір» у вигляді безкоштовного транспорту та медицини.

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Пенсії в Україні: обережно – шахраї!

Поруч із реальними державними пільгами в Інтернеті масово плодяться фейкові «надбавки», створені кіберзлочинцями. Шахраї грають на скрутному фінансовому становищі літніх людей, маскуючись під офіційні сторінки ПФУ або Міністерства соціальної політики.

Популярні приклади шахрайських схем:

«Регіональна допомога пенсіонерам»

У месенджерах розсилають повідомлення про нову одноразову виплату від 3000 до 5000 грн, розмір якої нібито залежить від стажу та області проживання. Щоб її отримати, людині пропонують перейти за посиланням та підтвердити свій регіон, заповнивши анкету.

«Доплата від ООН чи Червоного Хреста»

Фейкові оголошення про те, що міжнародні організації нібито роздають грошову допомогу усім без винятку пенсіонерам. Для оформлення знову ж таки вимагають заповнити анкету з персональними даними або авторизуватися через сумнівні сайти. 1

У Департаменті кіберполіції Національної поліції України пояснили, що жодна державна чи міжнародна структура в Україні не нараховує індивідуальні доплати через чати в Telegram чи Viber. Усі законні надбавки (вікові, за стаж тощо) нараховуються ПФУ автоматично на основі наявних у базі документів. Якщо для «виплати» потрібно кудись перейти і ввести особисті дані — це 100% шахраї. Посилання з таких оголошень ведуть на підроблені сайти, які копіюють державні портали або «Приват24» чи «Ощад24». Як тільки пенсіонер вводить туди свій номер телефону, пароль або SMS-код, шахраї отримують повний доступ до його онлайн-банкінгу і миттєво знімають усі заощадження .

Ще одна мета шахраїв — збір даних для оформлення кредитів. Повідомляючи невідомим особам свої ПІБ, дату народження, серію/номер паспорта та ідентифікаційний код, людина добровільно віддає повний пакет документів для того, щоб шахраї могли оформити на її ім’я мікрокредити в інтернеті.

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