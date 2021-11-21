Пенсійний калькулятор: скільки в старості отримуватиме нинішня молодь і де дізнатися свою суму вже зараз

Пенсійний калькулятор: скільки в старості отримуватиме нинішня молодь і де дізнатися свою суму вже зараз

Держава планує провести пенсійну реформу й запровадиди додатково накопичувальну систему.

Пенсійний мінімум – два долари на день або 52,8 грн - чекає на 60% нинішніх 30-річних. А дехто на пенсію може взагалі не розраховувати.

Про це 21 листопада йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Для отримання пенсії необхідні всього три складові:

Потрібно працювати офіційно. Довго - 35 років. І бажано на хорошій зарплаті. Чи вона вища - тим краща пенсія. Принаймні так зараз декларує держава.

Але найголовніше тут - щомісяця платити внески до Пенсійного фонду. Тільки так зарахують страховий стаж. Зазвичай це робить роботодавець. А от для тих, хто не дає нічого - клуб пенсіонерів буде закритим, стверджує економіст Дмитро Боярчук.

"Якщо ви працюєте десь за кордоном, увага, працюєте неофіційно, або взагалі не працюєте, то ви просто не будете мати право на цю державну пенсію", - пояснює економіст, розробник пенсійного калькулятора Дмитро Боярчук.

Втім, час на придбання членського квитка у покоління 30-річних ще є. Інакше - соціальна допомога, а вона менша навіть за мінімальну пенсію – нині це 1854 грн.

Щоб дізнатись розмір майбутньої пенсії, потрібно зайти у свій особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду. Зробити це легко навіть у телефоні за допомогою ID-банкінгу. Там можна натиснути на пенсійний калькулятор і розрахувати свою грошову старість.

Та які цифри в тому пенсійному калькуляторі не побачили б, це все одно буде менше, ніж отримуєте зараз, поки працюєте. Питання лише наскільки. Цей фокус має цілком наукове пояснення - називається коефіцієнт заміщення. В розвинених країнах Європи він колосальний – 95%. Тобто пенсія плюс мінус така ж, як і зарплата. А в Україні раніше було 54%, а нині – 29%. А 2050 року пенсіонери житимуть на п'яту частину зарплати.

Вихід з цієї пенсійної пастки - подвійний пенсійний рахунок. І заощадження потрібно робити вже. Скажімо, через накопичувальні програми, депозити, облігації, вкладання в нерухомість, бізнес тощо.

"Більшість людей вже не розраховує сліпо на державу, але такий розрахунок все ж таки є. Не розраховують на достойну пенсію", - говорить аналітик Фонду демократичних ініціатив Андрій Сухарина.

Пенсійний мінімум: на що очікувати нинішнім тридцятилітнім

Нині дуже обережно в уряді почали обговорювати, як дати українцям змогу накопичувати на пенсію самостійно. Але під пильним оком держави. Ідея в тому, щоб у кожного українця, який працює, з’явився свій персональний пенсійний рахунок. В додаток до звичайної пенсії. Як це відбуватиметься, пояснює міністр соціальної політики Марина Лазебна. Формула накопичувальної системи пенсій схожа на акційну пропозицію - один плюс один дорівнює три.

"Внески ми пропонуємо наступну модель: по-перше, обов’язково 1% сплачує роботодавець в межах того ЄСВ, який у нас є. Людина добровільно до цього свого 1%, який за неї перерахував роботодавець, теж відкладає 1% від своєї заробітної плати. Але якщо людина це зробить, держава їй в такому ж самому розмірі на рахунок перерахує таку саму (от у чому мотивація", - говорить міністерка соцполітики Марина Лазебна.

Ця акція від держави може запрацювати вже за кілька років.

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А поки міністр фінансів Сергій Марченко агітує подвоїти пенсійний рахунок. Гроші, каже, знайдуться.

"Та в тому-то і справа, що не накопичую. Я відверто кажу. Тому що не існує систем, коли б це було обов’язково, а добровільно я чомусь не ухвалив рішення. Тут подвійна мотивація. З одного боку я замотивований як міністр фінансів, а з іншого боку як звичайний громадянин, якому не байдуже, що зі мною буде через 20-25 років", - каже міністр фінансів Сергій Марченко.

Та наразі давня задачка - як накопичити на достойне життя, коли працювати буде не сила, а залежати від дітей не хочеться - в Україні рішення не має. Держава лиш обіцяє варіанти. Обіцяє давно і щоразу різні. Які ризики несуть чергові нововведення? І чи варто звернути увагу до приватних пенсійних фондів? Відповіді – в ТСН.Тижні 28 листопада.