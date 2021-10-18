Пенсію, субсидію та документи для ВПО можна оформити через "Дію": як це зробити

Замість ходити кабінетами, потрібно буде лише заповнити заяву онлайн у додатку "Дія".
Оформити пенсію та субсидію через "Дію", так само як і документи для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), можна буде вже з кінця листопада.
Про це повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, йдеться 18 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.
Замість ходити кабінетами, потрібно буде лише заповнити заяву онлайн у додатку "Дія". Туди будуть підтягуватися дані із Єдиного соціального реєстру — електронної системи даних. Пілотна версія цієї системи у тестовому режимі вже працює у кількох областях України.
"Потрібно зайти на портал "Дія", заповнити онлайн заяву, дуже швидко в кілька кліків підписатися електронним підписом і все. Вся інформація максимально автоматизована і підтягується з різних реєстрів. Назви послуг — пенсія онлайн, субсидія. послуги для внутрішньо переміщених осіб", — розповів Федоров.
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