Пентагон попередив Україну: експерт назвав задум Путіна напередодні Нового року

Після офіційної заяви комунікаційниці Пентагону Сабріни Сінгх про те, що Росія може незабаром знову використати проти України нову балістичну ракету середньої дальності (Путін називає її "Орешніком"), ситуацію для ТСН.ua прокоментував колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Заступник Буданова Вадим Скібіцький розповідав, що окупанти можуть мати до 10 таких виробів. Йдеться про дослідницькі зразки. Скільки вони можуть запустити – одну, дві, а, можливо, жодної – стосовно цього є різна інформація моніторингових ресурсів. Коли воно станеться – сказати складно. Треба не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але водночас жити буденним життям", – каже Владислав Селезньов.

За оцінками експерта, оскільки ця ракета здатна подолати відстань у 5 тис. км, то росіяни можуть намагатися атакувати нею будь-яке місто України, включно з Києвом.

Чи зможе наша ППО збити цю ракету

На це запитання Владислав Селезньов відповідав нам так: "На середніх дистанціях, коли вона вже вилетіла і летить до цілі, її можуть збивати лише комплекси THAAD. Їх у нас немає, але наскільки відомо з відкритих джерел, українські дипломати починають порушувати це питання".

На думку експерта, на фінальній ділянці підльоту до цілі цілком спроможні працювати по таких ракетах комплекси Patriot, NASAMS, SAMP/T.

"Шахеди" на паузі

Протягом останніх двох ночей окупанти майже не запускали по Україні "Шахеди". З цього приводу т. в. о. начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат навіть опублікував допис, пропонуючи користувачам соцмереж додати свою думку до такого речення: "Два дні без "Шахедів", бо…".

Своєю чергою колишній речник Генштабу Владислав Селезньов не виключає, що окупанти елементарно накопичують ці БпЛА.

"Накопичуюють для того, щоб вдарити в той момент, коли ми будемо найвразливішими. Здається, за прогнозом мінусова температура очікується проти ночі суботи. Десь до мінус 7 у Києві", – резюмує Селезньов.

Чи будуть передвісники удару

За даними деяких моніторингових каналів, не виключено, що напередодні удару новою балістичною ракетою можуть з’явитися певні передвісники цього.

Наприклад, якщо йтиметься про Київ, то посольства та іноземні дипломатичні установи можуть опублікувати попередження для громадян своїх країн вкрай відповідально ставитися до сигналів повітряних тривог у зв’язку з ракетною загрозою.

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Раніше повідомлялося про те, що експерт назвав чергову загрозу для України.

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