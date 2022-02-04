Пентагон розсекретив підступні наміри Кремля: чи вдасться зупинити Путіна

Російський президент тим часом налагоджує стосунки з китайським лідером.

Міністерство оборони США оприлюднило інформацію про плани, розроблені російськими спецслужбами і готові до реалізації Кремлем, які мали би дати привід для вторгнення армії РФ до України. Аналітики вважають, що тільки російський президент Путін може віддати наказ здійснити інтервенцію. Західні лідери спілкуються з господарем Кремля телефоном і особисто, переконуючи відмовитися від агресії. Але поблизу кордонів України стає дедалі більше зброї та військ.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Президент Російської Федерації Володимир Путін відбув на відкриття Олімпіади в Пекіні, яку бойкотують Сполучені Штати, Канада і низка європейських країн. Поки він обговорював з китайським лідером Сі Цзіньпіном щирі стосунки, міністри оборони Росії та Білорусі стежили за спільними військовими навчаннями в Бресті.

Тим часом в американському Міноборони заявили про викриті російські плани інсценувати привід для нападу на Україну.

“Росія створить дуже відверте пропагандистське відео з трупами та акторами, що зображатимуть людей у скорботі, а також зруйнованими будівлями. На ньому покажуть українське або західне військове обладнання, щоб деяка зброя виглядала як надана Заходом Україні”, - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, такий сценарій є одним із можливих варіантів для створення приводу вторгнення російських військ до України. Кірбі запевнив, що у Пентагоні уважжно відстежують таку інформацію і робитимуть все, щоб не допустити провокацій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодився з тим, що відверта розмова про російські плани може їх зірвати.

На цьому тлі з’явилася спільна заява Китаю та Росії, яку було оприлюднено незадовго до початку Олімпіади у Пекіні. У ній, зокрема, йшлося про недопустимість розширення НАТО. Також Китай та Росія заявляють, що кожна країна має право сама вирішувати, чи є в неї демократія, і що жодного зразка для демократії не існує.

Відомо, що у Китаю історично складні стосунки з островом Тайвань, незалежності якого китайці не визнають. Натомість країни Заходу до 1970-х років офіційно спілкувалися тільки з Тайванем, ігноруючи комуністів з Пекіна.

Як і для України, для Тайваню Сполучені Штати - надважливий стратегічний партнер. Однак є різниця: Штати мають спеціальний закон, який передбачає: якщо Китай нападе на Тайвань, американські військові мають його захищати.

“Якщо Путіну пробачать Україну, далі Китай вторгнеться на Тайвань. Далі іранці все ж розроблять ядерну зброю, переконані, що ніхто не стане їх зупиняти. Україна це демократія. Зараз на кону - вся демократія”, - заявив з цього приводу сенатор США від республіканців Ніндсі Грем.

За його словами, вперше від 1945 року з’явилася реальна можливість війни в Європі.

Щоб зупинити ймовірний конфлікт, наступного тижня з візитом спершу до Москви, потім до Києва відправиться президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні він говорив з Зеленським та Путіним телефоном.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз підготував пакет жорстких і комплексних санкцій, що вдарять не тільки по найближчому оточенню Путіна, а і по всій Росії. "Росіяни мають бути дуже зацікавлені в тому, аби їх президент все ж відвів від українського кордону війська", - попередила вона.

Міністерство оборони США оприлюднило ймовірний сценарій нападу Росії на Україну | Новини світу

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