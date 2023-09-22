Перебазування кораблів РФ із Севастополя до Новоросійська: чи врятує це флот окупантів

Новоросійськ — це не панацея і не вирішення проблеми окупантів.

Естонська розвідка припускає, що після осінньої атаки росіяни, ймовірно, перебазують кораблі із Севастополя до Новоросійська. Однак ворога це не врятує.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“По-перше, в Новоросійську неможливо розмістити усі військові кораблі російських окупантів. А по-друге, що сталося з “Оленегорським горняком” і де це сталося? Це сталося саме поблизу Новоросійська. Тому Новоросійськ — це не якась панацея. Це не вирішення цієї проблематики для російської Чорноморської флотилії”, — каже експерт.

“Якщо вони їх і приведуть до Новоросійська, так чи інакше ми звільнено Запорізьку область. А звідти нічого по повітрю не може долетіти до Новоросійська? Може не тільки переплести, а й долетіти. Тому Новоросійськ — це не панацея і не вирішення проблеми”, — наголосив він.

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Нагадаємо, експерт розповів, що головна задача українських захисників на шляху до знищення Чорноморського флоту РФ — мінімізація усіх загроз, які надходять з боку флотилії. Нанесення регулярних ударів з повітря або навіть ударів морського типу по цим військовим кораблям зменшують ці загрози.

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