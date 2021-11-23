Перебувала у комі кілька днів: жінка, яку на "зебрі" збив п'яний активіст "Дорожнього контролю", померла у лікарні

Перебувала у комі кілька днів: жінка, яку на "зебрі" збив п'яний активіст "Дорожнього контролю", померла у лікарні

Від минулого тижня лікарі боролись за життя постраждалої.

У Вінниці померла 53 річна жінка, яку автівкою минулого тижня збив активіст "Дорожнього контролю". Уміст алкоголі у крові водія вдесятеро перевищував норму.

Про це 23 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Жінка перетинала з велосипедом в руках проїзну частину пішохідним переходом, коли водій "Мерседесу" здійснив наїзд. За кермом був 30-річний Роман Шиманський. На місці ДТП чоловік відмовився проходити експрес-тест на алкоголь. Пізніше у водія все ж взяли кров на аналіз. Експертиза підтвердила - був п’яний. Рівень алкоголю в організмі вдесятеро перевищував норму.

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Потерпілу в тяжкому стані доправили до лікарні. І кілька днів не могли впізнати, бо ніхто з родичів не прийшов. Лише напередодні жінку вдалось ідентифікувати – це 53-річна Ірина Герсак. Жінка пробула у комі кілька днів, та померла, так і не отямившись.

Своєю чергою в громадській організації "Дорожній контроль" підтвердили, що Шиманський - їхній активіст, але додали, що порушника вже, начебто, виключили.

Активіст "Дорожнього контролю", який збив велосипедистку у Вінниці, був п'яним

Тепер йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі. Чоловіку вже оголосили про підозру, він поки що вдома. Запобіжний захід на час слідства йому мають обрати завтра.

У загиблої залишився важко хворий чоловік.

Нагадаємо:

Водій BMW засудив п'яного чоловіка, якого збив у Львові на пішохідному переході. Чоловік переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора і потрапив під колеса.

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