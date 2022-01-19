Перебуває у міжнародному розшуку: у Вінниці громадянин Молдови влаштував дрифт на двох площах міста

У багажнику молодика знайшли пістолет. Його затримали й завтра обиратимуть запобіжний захід.
У Вінниці поліція затримала водія, який напередодні дрифтував відразу на двох центральних площах. Парубок палив гуму на авто просто посеред людей на шаленій швидкості.
Про це йдеться 19 січня в ТСН.16.45.
Хлопець усе знімав на відео і хизувався в Мережі. Коли поліція зупинила водія, з’ясувалося, що він є громадянином Молдови. За аналогічні хуліганства зловмисник навіть перебуває в міжнародному розшуку.
У багажнику молодика знайшли пістолет. Його затримали й завтра обиратимуть запобіжний захід. У Вінниці це вже другий за кілька днів зухвалий випадок дрифту в громадських місцях. Обидва водії знайомі та навіть товаришують.
Нагадаємо, що у центрі Вінниці 22-річний водій BMW без прав влаштував дрифт-шоу посеред людної площі.
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