Перебуває у міжнародному розшуку: у Вінниці громадянин Молдови влаштував дрифт на двох площах міста

Перебуває у міжнародному розшуку: у Вінниці громадянин Молдови влаштував дрифт на двох площах міста

У багажнику молодика знайшли пістолет. Його затримали й завтра обиратимуть запобіжний захід.

У Вінниці поліція затримала водія, який напередодні дрифтував відразу на двох центральних площах. Парубок палив гуму на авто просто посеред людей на шаленій швидкості.

Про це йдеться 19 січня в ТСН.16.45.

Хлопець усе знімав на відео і хизувався в Мережі. Коли поліція зупинила водія, з’ясувалося, що він є громадянином Молдови. За аналогічні хуліганства зловмисник навіть перебуває в міжнародному розшуку.

У багажнику молодика знайшли пістолет. Його затримали й завтра обиратимуть запобіжний захід. У Вінниці це вже другий за кілька днів зухвалий випадок дрифту в громадських місцях. Обидва водії знайомі та навіть товаришують.