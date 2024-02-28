"Перед очима пролетіла авіабомба": як армія Путіна нещадно знищує затишне місто в Україні (фото, відео)

Місто Берислав на Херсонщині потерпає він постійних обстрілів російських терористів. Наразі тут і досі живуть люди, проте деякі все ж погоджуються на евакуацію.

Яка ситуація у Бериславі та що кажуть місцеві - у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Яка ситуація у Бериславі

Берислав - одне із найзруйнованіших міст Херсонської області. Цей населений пункт колись був затишним містечком на березі Дніпра, а тепер - одна з найнебезпечніших ділянок фронту на півдні.

Берислав

Кореспондентка ТСН Наталія Нагорна вирушила до Берислава разом із волонтерами організації "Джем" - це Євген та Сергій. Вони їздять по прибережних селах, розвозять гуманітарну допомогу, воду і якщо з'являються охочі - евакуюють людей на безпечні території.

Вирушати до Берислава найкраще зранку, коли ворожі дрони ще не настільки активні. Саме місто дуже зруйноване, будівлі пошкоджені постійними обстрілами, проте люди і далі тут живуть.

Берислав

Троє жінок евакуювались з міста

Троє мешканок міста - Ніна, Тетяна та Наталя, все таки вирішили виїхати у безпечніші місця.

"У мене перед очима авіабомба пролетіла - я її бачила. Я жила 3,5 місяця на самоті, ні води, ні світла, одні собаки і коти", - каже одна із жительок Берислава.

Жінки кажуть, що їм складно покидати рідне місто. Три подруги з Берислава вже зараз на шляху до Німеччини, обіцяли вийти на зв'язок з тими хто лишився аби сказати - якщо вони погодяться, їх теж можуть вивезти.

Берислав

Ніна, Тетяна та Наталя народилися у березні, жартують, як подарунок отримають змогу нарешті нормально помитися і пожити без війни.

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Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 28 лютого вдарили по Україні ракетами С-300 та дронами. Українські захисники знищили 10 безпілотників на півдні.