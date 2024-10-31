Перед вторгненням на Заході хотіли, аби Зеленський написав відеозаповіт – Кулеба

На Заході радили Україні готуватися до створення уряду у вигнанні і партизанської війни.

Сполучені Штати напередодні повномасштабного вторгнення були певні, що Україна програє. На Заході припускали, що Володимира Зеленського вб'ють росіяни, тому просили президента Україна записати відеозаповіт.

Про це в проєкті Ольги Кошеленко "USA-UA: Секретні файли Білого дому" розповів попередній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який займав цю посаду до вересня 2024 року.

Кулеба розповів, що на безпековій конференції у Мюнхені віце-президидентка Камала Гарріс порадила Зеленському готуватися до створення уряду у вигнанні, а також шукати якісь військові рішення, щоб підготувати Україну до партизанської війни.

Дипломат пригадав, що останні дні лютого перед вторгненням йому пропонували не повертатися до Києва.

"Мені надіслала повідомлення одна людина великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже – "треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт", – пригадав ексміністр.

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