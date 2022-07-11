Передавання медіабізнесу Ахметова в управління державі: що буде із телеканалами бізнесмена

Рінат Ахметов передає свої медіаактиви державі. "Медіа Група Україна" цього тижня відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій її каналів і від ліцензій її друкованих медіа в Україні.

Також припиняють діяльність онлайн-медіа МГУ. Відповідна заява бізнесмена з'явилася на сайті компанії SCM. Рішення про вихід його інвестиційної компанії з медійного бізнесу Рінат Ахметов назвав вимушеним.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Кореспондент ТСН Іван Воробйов був під офісом ТРК "Україна" у Києві. Наразі є заява власника медіа-холдингу СКМ Рената Ахметова - там основною причиною названо набрання чинності так званого закону про "деолігархізацію". Документ визначає олігархами осіб, які є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, зокрема є власниками ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів.

За словами Ахметова, він не був, не є і не буде олігархом. Тож прийняв вимушене рішення про вихід своєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

"Таке рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Як найбільший приватний інвестор в економіку України, я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - йдеться у повідомленні.

Наразі в офісі немає співробітників. Але ТСН змогла зателефонувати до кількох топменеджерів компанії, аби вони роз’яснили ситуацію і розповіли про подальшу долю медіа, які входять до холдингу СКМ, утім, від коментарів вони відмовилися і посилаються на пресслужбу. Ми відправили туди запит і чекаємо на відповідь.

У коментарях під заявою на сторінці холдингу у соцмережі прессекретарка компанії написала, що вони передають лише ліцензії державі, активи передавати не збираються. Але без ліцензії за українським законодавством мовити неможливо. Тож можна припустити, що мовлення буде припинено принаймні тимчасово.

Співробітникам холдингу, зокрема журналістам з каналу "Україна", про подальшу долю медіаресурсів також не повідомляли.

Нагадаємо, український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що відмовляється від своїх медіа та передає їх в управління державі. Він додав, що цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні.

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