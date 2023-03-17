Передавання F-16 Україні: пілоти з інших країн готові воювати 

Напередодні польський президент Анджей Дуда заявив, що чотири винищувачі МіГ-29 вже найближчим часом з’являться в Україні. Звісно, Україна очікує, що колись ми отримаємо і західні винищувачі, такі як F-16. Напередодні один з найдосвідченіших американських пілотів Ден Гептон заявив, що сам був би готовий пілотувати такі літаки, як F-16 в Україні.

Наскільки реалістично залучати іноземних льотчиків для війни в Україні і що потрібно для цього зробити, розповів у етері "1+1" під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" військовий експерт Олексій Гетьман.

"Ці літаки вироблялися ще в Радянському Союзі, запчастини до них є в РФ, бо вони виробники цих літаків. І, звісно, вони нам не поставляють ці запчастини. А ті, що в нас є, закінчуються. Тому дуже важливо, щоб були якісь інші літаки, які в тому числі можна використовувати як літаки, з яких можна брати запчастини для того, щоб оновлювати те, що ми зараз використовуємо. З приводу F-16 були розмови про те, що, можливо, нам не треба поки що постачати ці літаки, бо летовище не зовсім готове — ми його підготували, ремонтники, які мають працювати на землі, не зовсім готові — ми підготували. Потім почалися розмови про те, що немає пілотів, які можуть керувати цим літаком. Коли з’являється інформація, що є багато добровольців, які готові воювати за Україну, це не суперечить законом. Ми можемо таких добровольців залучити. В нас є вже добровольці з інших країн, які воюють не на літаках, а з іншою зброєю. Тому якщо ми можемо зібрати декілька ескадрилей вже з професійними пілотами, то за великим рахунком всі питання закриваються, ми можемо хоч завтра ці літаки отримати і використовувати", - сказав він.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів Словаччини 17 березня схвалив передавання Україні 13 винищувачів МіГ-29.

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