Передавання російських грошей Україні: як приклад Бельгії може стимулювати інші держави

Бельгія першою в світі оголосила про те, що спрямує на підтримку Україні 1 мільярд 700 тисяч євро, які уряд країни стягнув у вигляді податків із заморожених російських активів. Про це рішення оголосив прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час візиту до Брюсселя президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Як Бельгія передала Україні російські гроші

У Бельгії у найбільшому європейському депозитарії Euroclear лежить триста мільярдів доларів російського центробанку. Це - більше, ніж третина з усіх заморожених по світу коштів росіян. Та активи не просто лежать, вони генерують мільярди євро прибутку у вигляді відсотків. Саме ці відсотки уряд Бельгії обклав високим податком, а надходження від нього вирішив спрямувати до спеціального фонду - на допомогу Україні.

"Джерело цього фонду - це мільярди російських активів, заморожених у Бельгії. Ми тут, у Бельгії, маємо оподаткування на доходи з тих заморожених російських активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки із прибутків на ті активи повинні на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу. На військове обладнання, на гуманітарну підтримку, на макроекономічну допомогу", - каже прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

Президент Зеленський наголосив, що важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору.

"Кошти будуть спрямовані на безпекову підтримку, на проекти швидкої відбудови. Кошти 1,7 млрд будуть використовуватись вже в наступному році", - сказав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Експерти вважають, що Україна отримає ще більше російських грошей

В той час, коли в Європі все гучніше звучать дискусії про те, скільки можна витрачати власні гроші на підтримку України, рішення бельгійців, уже погоджене з ЄС, може стати важливим сигналом - хай на це витрачаються гроші агресора. Що робити з тілом цих активів в Європі досі не вирішили.

"Ця сума накопичується, вона буде все більшою і більшою. Тобто це не значить, що це буде разова виплата, а після цього нічого. Ні, ці гроші все ще там і ці гроші генерують постійно прибуток. І Бельгія може встановити вищу ставку цього податку. Я переконана, що це не фінальне рішення. Наступного року буде згенеровано ще більше грошей. Нам потрібно, щоби крига скресла і це фактично одне з перших таких рішень", - каже голова аналітичного центру Інститут законодавчих ідей Тетяна Хутор.

США теж можуть передати конфісковані російські активи Україні

У Лондоні вже заявили, що не розморозять російські активи, доки Москва не компенсує Україні всі до копійки збитки. Важливим сигналом для всього світу могла би стати конфіскація російських грошей у США. Щоправда, державного російського майна там небагато. А от російські багатії, навпаки - ховали там свої статки.

"Ми очікуємо хороших новин до кінця року. США, я думаю, приймуть ще декілька хороших рішень про передачу грошових коштів, вилучених у росіян на підставі вчинення ними обходу санкцій. Вони розслідують порушення певними персонажами обходу санкцій і на підставі обходу санкцій вони здійснюють конфіскацію активів. Там мова йде про десятки мільйонів доларів. Але давайте зачекаємо, поки Мінюст США доведе ці кейси до кінця", - каже радник голови Офісу президента, член робочої групи з питань санкцій проти Росії Владислав Власюк.

У російського олігарха Костянтина Малофєєва, який фінансував російських бойовиків на чолі з Гіркіним на Донбасі ще 2014 року, США на початку цього року конфіскували 5 з половиною мільйонів доларів. Однак до України ці гроші досі так і не дійшли. Яхти, нерухомість, рахунки підсанкційних російських багатіїв - ще один величезний фінансовий ресурс. За оцінками експертів, їхні статки можуть збільшити загальну суму заморожених на Заході російських активів до п'ятисот мільярдів доларів.

Нагадаємо, міністр юстиції повідомив, що заважає конфіскації активів Росії на користь України.

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