Передавання Україні ракет ATACMS: чому США залишили це у таємниці та чи будуть нові постачання

США офіційно підтвердили надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Йдеться про більш ранню версію цих боєприпасів - дальністю 165 кілометрів із касетною боєголовкою.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Коли США погодились передати Україні ATACMS

На відміну від усіх інших видів озброєнь, про передачу яких Сполучені Штати заявляли заздалегідь, ATACMS залишили у секреті.

Хоча до переліку військової допомоги вони потрапили ще 21 вересня – у той день, коли президент України Володимир Зеленський був із візитом у Білому домі. У пакеті допомоги вони фігурували під дещо розмитою назвою "касетні боєприпаси". Це було зроблено для того, щоб росіяни не встигли підготуватися і перевести свої логістичні центри глибше у тил.

По суті передані боєприпаси і є касетними – просто летять на 165 кілометрів. Це більш стара модифікація ATACMS, що має назву АТАМ. Представниця Ради Нацбезпеки США Едріен Уотсон заявила, що вони посилять можливості України без ризику для американської бойової готовності. Адже касетні боєприпаси, як заборонені міжнародними конвенціями, США не використовують. Щодо України кажуть – хай Київ сам вирішує, як звільняти свою землю.

Ракети ATACMS / Фото: Facebook/Андрій Цаплієнко

"Сьогодні особлива вдячність – Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – ATACMS себе показали", - заявляв Володимир Зеленський.

Що відомо про роботу ATACMS і будуть нові постачання

Роботу ракет показав і Валерій Залужний. Сили спецоперацій повідомили про ураження аеродромів в тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Операція "Драгонфлай" – політ дракона, унаслідок якої знищено 9 гелікоптерів, пускова установка ППО, спецтехніка та склад боєприпасів, а також пошкоджені злітні смуги.

Запуск ракет / Фото: скриншот з відео

ATACMS є балістичними ракетами, які можуть збивати окремі модифікації російських комплексів С-300. Але перший залп показав, що не всі. Кількість переданих Україні ракет американські ЗМІ характеризують, як невелику. У Пентагоні відмовилися від уточнень, чи планують передавати ATACMS знов.

Уламки ракети ATACMS

Доля майбутніх пакетів напряму залежить від того, чи виділить Конгрес кошти для України. Спроба обрати спікера у вівторок, а цього разу голоси намагається зібрати протрампівський Джим Джордан – виявилася невдалою.

За даними західних ЗМІ, Білий дім вирішив просити 100 мільярдів одним пакетом – для України, Ізраїлю та Тайваню.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ Дочекалися! ATACMS влаштували вогняне шоу для окупантів!

Нагадаємо, у США підтвердили передавання Україні ATACMS і надали важливу інформацію щодо ракет.

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