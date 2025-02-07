Передвиборча лихоманка у Києві під час війни: чому чубляться Кличко та новий очільник КМВА Ткаченко

Київ трусить не лише від нічних атак російських "Шахедів". Останнім часом градус напруги помітно зріс у політичному житті столиці. Блискавиці літають між двома київськими вежами – КМДА та КМВА.

Кияни обговорюють нещодавню різку заяву мера Києва Віталія Кличка, у якій він підкреслив, що "у Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування". Мер озвучив, що має на увазі нового очільника КМВА Тимура Ткаченка, який був призначений на посаду 31 грудня 2024 року. І що він нібито намагається перебрати на себе повноваження мера.

ТСН.ua проаналізував, що ж насправді відбувається у столиці.

Несподіване призначення

Варто зазначити, що призначення Тимура Ткаченка стало несподіванкою для мера Києва та його оточення. Всі вже звикли до начальника КМВА Сергія Попка, який обіймав цю посаду з жовтня 2022 року. Генерал-полковник Попко, особливо не втручався у деталі управління містом, контролював виключно безпекові та оборонні питання столиці.

Інша справа Тимур Ткаченко, у перші ж дні свого призначення він обіцяє розібратися з питанням евакуації з вулиць столиці знищених під час повітряних атак та покинутих автомобілів, забезпечити автономним живленням міські світлофори для їх безперебійної роботи та переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог.

Саме через це відбулася перша перепалка між Кличком та Ткаченком у соціальних мережах. І чим далі, то їх стає більше.

Повідомлення мера Києва

Дійшло до того, що Кличко повідомляє містянам про падіння уламків ворожого БпЛА в Оболонському районі, а Ткаченко спростовує цю інформацію, мовляв, подія мала місце, але не через ворожий дрон.

Спростування начальника КМВА

Перепалки столичних керівників

Тим часом, Тимур Ткаченко, організовує перевірки пасажирських та вантажних перевізників у столиці і звітує про численні порушення, анонсує заміну очільників районних державних адміністрацій Києва, критикує використання бюджетних коштів посадовцями КМДА, заявляючи, що місто може значно більше допомагати Силам оборони, оскільки 14 мільярдів гривень наприкінці року залишилися не освоєними.

Ткаченко анонсує заміну голів столичних РДА

Начальник КМВА постійно підживлює тему щодо можливої відміни заборони роботи транспорту під час повітряних тривог та анонсує розгляд цього питання на засіданні Ради оборони міста. А ще звертається до мера Києва на тлі будинку по вулиці Жилянській, що постраждав від атаки російського дрону у 2022 році, до речі, столична влада фактично відмовилася його відновлювати.

Ткаченко відповідає меру

Все це, вочевидь, допікає мера Києва.

"Начальник КМВА, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань. Відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури. Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці. Водночас, він намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА, порушуючи закон. Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що має займатися обороною й безпекою, а не узурпацією влади", – заявив Віталій Кличко.

"Троянський кінь" або звідки прийшов очільник КМВА

Але є ще один нюанс – Тимур Ткаченко, колишній підлеглий Кличка. Він добре знає зсередини, як влаштована робота столичних РДА та міських департаментів, бо у команді чинного мера Києва працював з 2014 року.

Був начальником управління КП "Київблагоустрій", відповідав за інвестиції у КП "Плесо", працював керівником апарату Голосіївської РДА, а потім заступником голови Дарницької РДА. З 2020 по 2023 рік очолював Департамент міського благоустрою КМДА. І виконував цю роботу досить успішно, бо з серпня 2023 року призначений заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а у вересні 2024 року – заступником міністра розвитку громад та територій України.

Тобто Тимура Ткаченка можна назвати таким собі "троянським конем". Знаючи як реально працює міський чиновницький апарат, новий начальник КМВА зможе пришвидшити та контролювати його роботу.

Експерти зауважують, що стрімкий злет у кар’єрі Тимура Ткаченка стався не без допомоги Олексія Кулеби, який теж працював у команді мера Кличка. Тимур Ткаченко очолив Департамент благоустрою КМДА у 2020 році, ставши наступником Олексія Кулеби, який пішов на підвищення – першим заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень і обіймав цю посаду до лютого 2022 року.

Під час найгарячішого етапу війни Олексій Кулеба очолив Київську обласну державну адміністрацію, а з січня 2023 по вересень 2024 року був заступником голови Офісу президента (ОП), зараз Кулеба віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій.

Київ під час відключень світла / Фото: Associated Press

Перша причина – давній конфлікт

Політологи зазначають, що суперечки між Кличком та Ткаченком – це продовження давнього конфлікту між мером Києва та ОП, який тягнеться ще з 2019 року. За майже шість років, він то спалахує з новою силою, то затихає на певний час. Зараз – чергове загострення.

За словами політолога Володимира Фесенка, протистояння між Кличком та ОП розпочалося восени 2019 року, коли Офіс очолював Андрій Богдан. Тоді були намагання розділити повноваження голови КМДА та мера Києва, але ці спроби для опонентів Кличка закінчилися невдало, тобто ніяк.

"Тоді сторони нібито намагалися домовитися та зняти напруження, особливо, коли очільником Офісу став Андрій Єрмак. Але потім конфлікт розгорівся з новою силою, після місцевих виборів 2020 року. Як подейкують деякі джерела, через те, що Кличко не виконав певні зобов’язання, які давав ОП перед виборами", – розповідає ТСН.ua політолог Володимир Фесенко.

З того часу протистояння з певними коливаннями продовжується. Одне з них сталося перед початком війни у грудні 2021 року, коли мер Кличко розпочав перевірку бомбосховищ до можливого російського вторгнення та організовував цивільну оборону міста, тоді в ОП звинуватили мера у нагнітанні надмірної паніки. А 24 лютого 2022 року таки почалася війна.

Врешті, причин для критики Кличка вистачало і під час війни:

Коли загинули люди біля зачиненого укриття лікарні у Деснянському районі

Після підтоплення тунелю на синій гілці метро – шість станцій довелося закрити на час ремонту

Марнотратні закупівлі барабанів для укриттів у Дніпровському районі та мільйонні витрати на заміну бруківки та будівництво транспортних розв’язок.

Навіть була створена Тимчасова спеціальна комісія (ТСК) у Верховній Раді, яка мала вивчати ефективність функціонування органів публічної влади Києва. Навколо діяльності цієї ТСК спалахнуло ще декілька скандалів, але останнім часом про роботу комісії нічого не чути.

Склад парламентської ТСК

Самозахист та політизація конфлікту

За словами Володимира Фесенка, наприкінці 2023 року Кличко виступив у західних ЗМІ з низкою критичних заяв в бік ОП. Відповідно, офіс йому цього не пробачив і певним чином з часом відреагував.

"Останні заяви Кличка – це зовнішній прояв посилення цього давнього протистояння. Скоріш за все, мера Кличка дуже непокоїть те, що минулого року розпочалися розслідування стосовно діяльності представників міської влади Києва – зловживання, порушення закону, нецільове витрачання бюджетних коштів, що стало темою для журналістських розслідувань. Чого варта персона начальника Київського метрополітену? Тому гадаю, що остання заява мера – це самозахист, традиційна тактика – політизація конфлікту", – зазначає Володимир Фесенко.

Нерозділені повноваження

До речі, схожі стосунки між центральною владою є і у мерів інших міст України. Вони виникли і загострюються під час війни. А саме протистояння між військовими адміністраціями і місцевим самоврядуванням.

"Це проблема неврегульованості – з одно боку є відповідні повноваження військових адміністрацій, іноді вони достатньо широкі, зокрема й у бюджетних питаннях та адміністративних повноваженнях. І є повноваження місцевого самоврядування. А чіткого розділення цих повноважень в умовах війни, між ними, на жаль, немає. І це породжує конфлікти. Десь мери міст знаходять спільну мову і нормально співпрацюють з військовими адміністраціями. Наприклад, у Харкові. А десь виникають постійні конфлікти. Йде боротьба за гроші, владу та вплив. Щодо Києва, то грошей тут багато", – зазначає політолог.

Він додає, що конфлікти у Києві виникають і через питання пов’язані з безпекою. Але причина їх виникнення найімовірніше криється у старому конфлікті між мером та ОП.

Дехто вже готується до виборів / Фото: УНІАН

Це лише наближення можливих виборів

За словами Володимира Фесенка, у нього є велика підозра, що Кличко та мери цілої низки міст, які об’єднані Асоціацією міст України, яку очолює мер Києва – розпочали передвиборну компанію. Адже за конституцією восени цього року мали б відбутися місцеві вибори.

"Через можливість проведення виборів, зараз ми бачимо спалах електоральної лихоманки, навіть серед парламентських політиків, а дехто вже готується і до президентських виборів. Звісно, для цього є велика ймовірність, за умови, якщо буде припинення війни. Тому деякі мери вже розпочали передвиборчу кампанію, використовуючи тему протистояння з центральною владою. До речі, ця технологія, активно використовувалася політиками у 2020 році. А зараз її відновлюють та пристосовують до умов війни, саме через конфлікти з військовими адміністраціями. На мій погляд, передвиборча мотивація присутня й у конфлікті між мером Києва та начальником КМВА", – зазначає Володимир Фесенко.

Чим закінчиться конфлікт?

"Чим все це закінчиться? З огляду на те, як цей конфлікт розвивався з 2019 року, я дам банальну відповідь – нічим. Або ж бойовою нічиєю. Звісно, можуть бути іміджеві втрати. Але сценарій про те, що центральна влада в умовах воєнного стану може позбавити Кличка статусу голови КМДА, навряд чи може бути реалізований, хоча теоретично він можливий: залишити Кличка лише мером Києва з обмеженими повноваженнями. Такий сценарій розглядався багато разів, але так і не був реалізований. Зокрема й тому, що у чинного мера є потужні політичні позиції у Києві – частина киян до нього ставиться критично, а частина підтримує. Кличко також покладається на підтримку опозиційних сил, у нього є більшість у Київраді. Тому скинути його не так вже й просто. Бо це спровокує гострий публічний та політичний конфлікт. Також варто враховувати той факт, що у Кличка є багато друзів за кордоном, він достатньо відома у світі фігура. Якщо станеться таке зняття, то мер точно апелюватиме до міжнародної спільноти, а це матиме негативні наслідки, що зараз зовсім Україні не потрібно", – пояснює Володимир Фесенко.

Будівля КМДА на Хрещатику / Фото: УНІАН

Начальник КМВА спробує піти у мери?

Експерт додає, що протистояння між КМДА та КМВА будуть і надалі.

"Будуть чубитися, будуть взаємні звинувачення. Кличко вже зараз це робить. До речі, його теж будуть тикати носом в конкретні міські проблеми. І на цьому все завершиться. Після спалаху, буде певне затишшя. А потім, перед виборами, якщо до них дійде справа, знову може бути черговий спалах конфлікту. Але тут у опонентів Кличка є одна велика проблема. Їм потрібно знайти потужну фігуру, яка зможе претендувати на крісло мера Києва", – зазначає політолог.

Експерт додає, що Тимур Ткаченко, може бути потенційним кандидатом, але його мало знають у Києві і йому потрібна максимальна публічність.

"Я до речі, не виключаю, що Ткаченко захоче використати теперішній конфлікт для того, щоб його більше знали кияни. Але тут треба себе показати не лише у конфлікті. Але й бути публічно активним, показати себе у питаннях безпеки Києва. Наприклад, ті ж укриття, за які Кличка критикували і навіть погрожували зняти з посади голови КМДА. А ще соціальні питання, використання бюджетних коштів, функціонування транспорту під час тривог. Тому тут питання, наскільки вдасться це Ткаченку, і чи помітять це кияни. Якщо так, тоді він у перспективі зможе претендувати на роль конкурента Кличка на майбутніх виборах мера Києва. Потенційно це можливо, але все залежить від самого Ткаченка і від того, чи є у нього команда, яка зможе з ним працювати і допомагати", – підсумовує Володимир Фесенко.

Хто головніший: Кличко чи Попко? Скандальна битва за владу над столицею!

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