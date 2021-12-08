Переговори Байдена і Путіна: про що домовилися президенти і чого очікувати Україні

Переговори Байдена і Путіна: про що домовилися президенти і чого очікувати Україні

Лідери країн говорили дві години.

Президент США Джо Байдена та його російський колега Володимир Путін провели двогодинні переговори відеозв'язком. У разі вторгнення РФ до України офіційний Вашингтон від себе та європейських партнерів попередив Кремль про масштабний пакет санкцій, що завдасть значної шкоди російській економіці.

Деталі переговорів президентів - у сюжеті ТСН.Ранок 8 грудня.

Джо Байден дві години провів на відеозв‘язку із Володимиром Путіним, щоб з'ясувати його справжні наміри щодо України: для чого Кремль скупчує свої війська на кордоні, чи збирається атакувати. Також попередити агресора про наслідки таких дій: попередити, але не роздратувати.

Під час розмови Байден перебував у ситуативній кімнаті Білого дому. З ним четверо членів команди. Путін - у Сочі, усамітнився в резиденції Бочарів струмок. Президенти говорять з допомогою перекладача.

Путін вітає візаві помахом руки: "Приветствую вас, господин президент". Байден сміється і махає йому обома: "Вітаю. Радий знов бачити". На цьому відкрита частина розмови завершена. Про те, що відбувалося упродовж наступних двох годин, сторони розповідають окремо.

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Російська версія: Путін кивав на Украіну за начебто невиконання Мінських угод і провокації проти Донбас; вимагав гарантій, що НАТО не простягнеться до його кордонів; стверджував, що саме Північно-атлантичний альянс, а не він, прагне загарбати украінську територію.

Радник Байдена із нацбезпеки Джейк Салліван вийшов до журналістів із повідомленням, що вони і досі не певні, чи збирається Путін нападати на Украіну. Але попередили, що він має два шляхи: переговори і деескалація, або санкції, на які США не наважилися у 2014 році. "Він (Джо Байден - Ред.) сказав президенту Путіну: якщо Росія знов вторгнеттся в Украіну, Сполучени Штати та наші європейські партнери відповідатимуть потужними економічними заходами. Ми надамо Україні додаткову оборонну техніку понад те, що надаємо вже. Ми посилимо наших партнерів щодо НАТО на східному фланзі у випадку ескалації", - заявив Салліван.

Одразу після переговорів із Путіним, Байден зібрав європейських союзників на телефонній конференції. Відповідь Кремлю має бути узгодженою. Від Німеччини очікують, що у разі вторгнення їхній із Росією газогін "Північний потік-2" помре. "Якщо президент Путін нападе на Україну, ми очікуємо, що газопровід буде зупинено", - наголосила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

У четвер Байден зателефонує президенту Володимиру Зеленському. Реакція офіційного Києва наразі прозвучала від радника глави офісу Михайла Подоляка: сенсацій переговори не принесли, деескалацію і шлях дипломатії в Україні підтримують.