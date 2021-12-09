"Право на владу" за 9 грудня: онлайн-трансляція

В Україні, затамувавши подих, стежать за переговорами президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.
Від них значною мірою залежить, чи наважиться Росія на вторгнення в Україну.
- Що змінили ці перемовини?
- Що буде після них - кровопролиття чи продовження торгів між Путіним і Заходом?
- Якою буде реакція США у разі нападу?
- Що це за "пекельні санкції", якими погрожують Москві у Білому домі та чи допоможуть вони стримати агресію?
- І чи готова Україна дати відсіч ворогу самотужки?
Відповіді - 9 грудня о 21:45 у прямомому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Гості ток-шоу:
- керівник Офісу президента України Андрій Єрмак,
- секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,
- міністр оборони України Олексій Резніков,
- радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,
- міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
- політик, генеральний прокурор (2016-2019) Юрій Луценко,
- політик, волонтер, телеведучий Сергій Притула,
- народний депутат, “Справедливість”, Ярослав Юрчишин,
- народний депутат, “Батьківщина”, Валентин Наливайченко,
- журналіст Іван Яковина,
- адвокат, блогер (Росія) Марк Фейгін,
- депутат парламенту Грузії, партія “Єдиний національний рух”, Коба Накопія.
Дивіться "Право на владу" 9 грудня о 21:45 на телеканалі "1+1".