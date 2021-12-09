"Право на владу" за 9 грудня: онлайн-трансляція

"Право на владу" за 9 грудня: онлайн-трансляція

В Україні, затамувавши подих, стежать за переговорами президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

Від них значною мірою залежить, чи наважиться Росія на вторгнення в Україну.

Що змінили ці перемовини?

Що буде після них - кровопролиття чи продовження торгів між Путіним і Заходом?

Якою буде реакція США у разі нападу?

Що це за "пекельні санкції", якими погрожують Москві у Білому домі та чи допоможуть вони стримати агресію?

І чи готова Україна дати відсіч ворогу самотужки?

Відповіді - 9 грудня о 21:45 у прямомому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Гості ток-шоу:

керівник Офісу президента України Андрій Єрмак,

секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,

міністр оборони України Олексій Резніков,

радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,

міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,

політик, генеральний прокурор (2016-2019) Юрій Луценко,

політик, волонтер, телеведучий Сергій Притула,

народний депутат, “Справедливість”, Ярослав Юрчишин,

народний депутат, “Батьківщина”, Валентин Наливайченко,

журналіст Іван Яковина,

адвокат, блогер (Росія) Марк Фейгін,

депутат парламенту Грузії, партія “Єдиний національний рух”, Коба Накопія.

Дивіться "Право на владу" 9 грудня о 21:45 на телеканалі "1+1".