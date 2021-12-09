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"Право на владу" за 9 грудня: онлайн-трансляція

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"Право на владу" за 9 грудня: онлайн-трансляція

В Україні, затамувавши подих, стежать за переговорами президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена.

Від них значною мірою залежить, чи наважиться Росія на вторгнення в Україну.

  • Що змінили ці перемовини?
  • Що буде після них - кровопролиття чи продовження торгів між Путіним і Заходом?
  • Якою буде реакція США у разі нападу?
  • Що це за "пекельні санкції", якими погрожують Москві у Білому домі та чи допоможуть вони стримати агресію?
  • І чи готова Україна дати відсіч ворогу самотужки?

Відповіді - 9 грудня о 21:45 у прямомому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Гості ток-шоу:

  • керівник Офісу президента України Андрій Єрмак,
  • секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов,
  • міністр оборони України Олексій Резніков,
  • радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,
  • міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
  • політик, генеральний прокурор (2016-2019) Юрій Луценко,
  • політик, волонтер, телеведучий Сергій Притула,
  • народний депутат, “Справедливість”, Ярослав Юрчишин,
  • народний депутат, “Батьківщина”, Валентин Наливайченко,
  • журналіст Іван Яковина,
  • адвокат, блогер (Росія) Марк Фейгін,
  • депутат парламенту Грузії, партія “Єдиний національний рух”, Коба Накопія.

Дивіться "Право на владу" 9 грудня о 21:45 на телеканалі "1+1".

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