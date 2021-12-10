Переговори Байдена і Зеленського: про що говорили президенти і чому розмова важлива

Переговори Байдена і Зеленського: про що говорили президенти і чому розмова важлива

Лідери країн говорили півтори години.

Володимир Зеленський і Джо Байден поговорили телефоном про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні. Президент США ініціював цю розмову після своїх переговорів із очільником Кремля Путіним.

Про що говорили президенти - у сюжеті ТСН.Ранок 10 грудня.

Телефонна розмова президентів України та США відбулася у четвер увечері і тривала, як повідомили в офісі Зеленського, півтори години. Президент америки розповів українському колезі про суть своїх перемов із очільником Кремля Володимиром Путіним та європейськими лідерами. Ключовим питанням міжнародної політики цього тижня залишається безпекова ситуація довокла українськых кордонів.

Президент США Джо Байден від себе та європейських союзників підтвердив готовність відповісти на ймовірне вторгнення з боку Росії потужними економічними заходами, які офіційні особи наразі не називають. Водночас, передбачається надати Україні додаткову допомогу - фінансову та безпекову.

Зеленський і Байден поговорили про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні

Сторони, як ійеться в офіційному повідомленні Офісу президента, скоординували подальші кроки у цьому напрямку. А Зеленський наголосив, що має пропозиції, як розблокувати мирний процес, та готовий до його обговорення.

Безпекову ситуацію в Україні Джо Байден обговорив напередодні і з країнами-партнерками зі східного флангу НАТО - так званою Бухарестською дев‘яткою.

В офіційних повідомленнях обох адміністрацій - Києва та Вашингтона - наголошується: жодних рішень, які стосуються України, не буде ухвалено без участі України.