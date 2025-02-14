Переговори без України: чим Путін може дотиснути Трампа і скільки витримаємо наодинці з ворогом

Питання припинення війни, яку Росія розв’язала проти України, може розглядатися без українців. Про це все частіше заявляють різноманітні західні експерти. Мовляв, долю цієї війни вирішуватимуть американський президент Трамп та російський диктатор Путін, а до перемовин нібито не долучатимуть не лише Україну, а й Європу.

ТСН.ua з’ясовував, наскільки є ймовірним такий розвиток подій. І що буде, якщо Україна та Європа не погодяться на такий сценарій і блокуватимуть проведення перемовин. Чим це може закінчитися для нашої країни і чи можуть американські союзники залишити нас сам на сам з Росією.

Переговори на двох

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що проведення перемовин щодо припинення бойових дій в України у форматі – Трамп-Путін теоретично можливе.

"Чи дійсно може бути такий формат переговорів – Трамп та Путін? Так, може. Чи все розвивається саме у цьому напрямку? Ні, не розвивається. Бо незважаючи на всі зухвалі дії та заяви Трампа, у нього ще є вагоме оточення. Звісно, що воно працює переважно на нового президента, і це помітно, але проігнорувати інші політсили у США, Трампу буде не просто. У США є частково придушене після виборів демократичне крило, а також є частина республіканців, які не у всьому підтримують нового президента. Тому до їх думки Трамп буде змушений дослухатися", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

На переговори з Європою чи без?

Генерал-лейтенант додає, що Європу, навряд чи залишать осторонь від переговорного процесу.

"Американський лідер, навпаки, натякає, мовляв, саме Європа має вирішувати долю війни в Україні, а США лише стоятимуть, м’яко кажучи, осторонь. Трамп бачить себе таким собі всесильним суддею, який споглядає за перебігом війни зверху, десь там з-за океану, а питання припинення війни нібито мають розсьорбувати європейські лідери. До речі, саме такими тезами зараз оперують і представники команди президента США. Але у переговорному процесі щодо припинення бойових дій в Україні, обійтися без європейців не вийде, бо вони готові і далі допомагати Україні і поступово покращують ситуацію з військовою допомогою", – зазначає Ігор Романенко.

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Європа живе в ілюзії миру

Експерт погоджується, що європейці зараз точно не зможуть повністю покривати той відсоток військової допомоги, який США надають Україні.

"Європа по своїх потенційних можливостях не може замінити американську допомогу. Хоча, за три роки війни, вони значно просунулися вперед у цих питаннях, особливо, у зміцненні власної безпеки. Але, на жаль, це відбувається надто повільно. Європейці бережуть військові ресурси для себе і дуже повільно нарощують нові, наприклад, Італія навіть 2% не набрала. Можливо, європейці вважають, що у них для цього ще є забагато часу. На жаль, в України цього часу немає зовсім, бо у нас щоденно гинуть люди і ми втрачаємо території, а у Європи тим часом все гаразд, як у тої "чарівної маркізи" з відомої пісні. Тому і точиться боротьба за ці позиції", – підкреслює Ігор Романенко.

Путін все готує до 9 травня

Він додає, що шлях до можливих переговорів має свої етапи. Вже пройдено етап телефонних розмов і процес просувається далі. Тепер слід очікувати конкретних зустрічей та напрацювань по пунктах майбутніх перемовин.

"На мою думку, перемовини без України неможливі. Вони безперечно будуть важкими і дуже принциповими для нас. Тому зараз триває робота, як то кажуть, без зайвих вух. Хоча слід відзначити, що Путін і тут підігрує американцям. Російський диктатор всіляко натякає Трампу, що вже обрав дату можливого припинення бойових дій в Україні – сакральне для нього 9 травня. Це підтверджує і те, що китайській лідер Сі Цзіньпін погодився цього дня відвідати Москву, щоб спільно відсвяткувати. До речі, Китай теж прагне відмітитись у цій геополітичній грі. Хоча до цього у "грі" прямої участі не брав, але учасником прагне стати. Як розгортатиметься все насправді – побачимо", – зауважує військовий експерт.

Переговори щодо припинення бойових дій без України неможливі / Колаж ТСН.ua

Чи залишать Україну на одинці з агресором?

ТСН.ua поцікавився у експерта, якщо станеться так, що Україна залишиться без військової допомоги партнерів, то на скільки вистачить у нас сил, щоб самотужки боротися з агресором.

"Допомога, яку ми отримали від США після паузи на пів року, надходить. Західні аналітики зазначають, що цього нам вистачить на пів року. А потім ситуація може погіршуватися. Але, на мою думку, Трамп на поточний час не наважиться на повну відмову у військовій допомозі Україні, звісно ж, якщо Путін його остаточно не дотисне. Адже російський диктатор – старий борець, а Трамп більш емоційний, з занадто бізнесовим підходом до усіх питань", – зазначає Ігор Романенко.

Експерт нагадує, про досвід минулої каденції Трампа на посаді президента, коли він не зміг співпрацювали як з Сі Цзіньпіном, так і у стосунках з Путіним.

"Тоді Трамп відверто програв в обох цих випадках. Тому матимемо надію, що він зробить відповідні висновки, а його оточення буде йому допомагати, щоб ситуація у питаннях світової безпеки врешті решт змінилася на краще. А цього можна досягти тільки завдяки потужній допомозі Україні, з чіткими проукраїнськими позиціями, а не надмірним замилуванням Путіним, мовляв, який він великий, могутній та гуманітарний", – додає Ігор Романенко.

Коли може закінчитись війна

На думку військового експерта, попри всі заяви наших союзників чи ворогів, Україна має продемонструвати, що не відступатиме кудись у бік від своїх позицій та закликатиме до цього партнерів, спільно добиватися поставлених цілей.

"Ціль – це зупинення ведення бойових дій на поточний час. Не підписання миру, підкреслюю, бо мир настане для України тільки тоді, коли ми повернемося на кордони 1991 року, повернемо захоплені ворогом землі і людей. А це дуже довгий та складний шлях. А поки ми маємо боротися за це використовуючи усі дипломатичні та військово-політичними важелі. Звісно, теоретично можна припустити, що якісь документи будуть підписані під великим тиском агресора та союзниками на чолі з американцями. В історії людства вже були подібні випадки, але до таких "документів" ставилися лише з осудом", – зазначає військовий експерт.

Ядерна зброя та гіркий досвід України

За словами Ігоря Романенка, наші партнери та супротивники мають засвоїти, що Україна буде робити все, щоб стати членами НАТО. А також працюватиме над тим, щоб у нас була власна адекватна зброя, можливо, навіть і ядерна.

"Ми над цим будемо працювати незалежно від посилів та потуг Путіна і навіть попри невдоволення союзників. Українці, на жаль, мають достатньо багато гіркого досвіду з невиконання домовленостей. Наприклад, коли РФ та США виходили з програм про обмеження використання ракет малої та середньої дальності, а нам сказали: ні-ні-ні, це ми "великі", а ви залишаєтеся у цих програмах, вам треба робити зброю дальністю не більше 280 кілометрів. Ми мали гіркий досвід, коли у нас забрали не лише ядерну зброю, а й стратегічну авіацію, якою Путін зараз б’є по Україні. Все це сталося з мовчазної згоди союзників. Зараз вони соромляться славнозвісного Будапештського меморандуму, а може, до речі, й зовсім не соромляться, лише Білл Клінтон пускає скупу сльозу", – каже Ігор Романенко.

Мир на умовах Путіна

Дехто з експертів каже, що телефонні розмови між Трампом та Путіним свідчать про слабкість останнього. У той же час, він продовжує повітряний терор мирних українських міст, а ще тисне з наступом на сході України. ТСН.ua поцікавився у експерта, чи дійсно Росія зараз є настільки потужною у військовому плані і чи хоче Путін цих переговорів.

"Росія має ресурси для ведення війни. Зараз Путін зацікавлений у мирі, але виключно на його умовах. Ось вам і вся різниця. Маємо чотири сторони – Україну, Росію, США та Європу. Є ще п’ята сторона, яка бажає долучитися – Китай з проросійською позицією. Китай, до речі, зовсім не прагне вирішувати якісь питання, а просто хоче, щоб його великого не забули. Зараз триває боротьба – у кого, які погляди, і хто та як з усіх учасників спроможний їх реалізувати. До речі, існує така теорія про справедливі та несправедливі війни, так от, сильна морально-політична позиція має бути саме в України у боротьбі за справедливе вирішення та вихід на позиції перемир’я. А за справжній мир, ми ще будемо боротися далі", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про переговори Трампа з Путіним: стало відомо про три сценарії закінчення війни.

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