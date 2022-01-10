Переговори Білого дому і Кремля: чи вдасться відвернути наступ Росії на Україну

Країни озвучили склад своїх делегацій та провели попередні консультації.

У Женеві стартують переговори Москви та Вашингтона. Ще до їхнього початку Росія вдалася до ультиматумів. Голова кремлівської делегації заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив: ця зустріч може стати останньою розмовою із США, якщо аргументів Москви не почують.

Що на це кажуть американці та чи вдасться відвернути наступ Росії на Україну - у сюжеті ТСН.Ранок 10 січня.

Переговори представників США та Росії відбудуться в Женеві - у представництві Сполучених Штатів при ООН. Деталі цієї зустрічі не розголошують. Утім, за непідтвердженою інформацією, розпочатися зустріч має о 10:00 за київським часом.

США напередодні оприлюднили склад своєї делегації. Вестиме переговори заступниця держсекретаря Венді Шерман. Також буде буде міжвідомча делегація із Держдепартаменту США, Міністерства оборони, Ради нацбезпеки.

Від Росії також будуть представники російського МЗС та Міноборони, а очолить делегацію заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Російська делегація прибула до Женеви напередодні, 9 січня на попередню розмову в неділю ввечері.

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Вашингтон прориву від цих перемовин не очікує - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні. За його словами, дуже складно очікувати прогресу тоді, коли Росія фактично приставила пістолет до чола України, наростивши на кордоні свої війська. Сполучені Штати пропонують Росії два шляхи, перший - дипломатичний, а другий - шлях стримування і потужних наслідків для Росії, якщо та таки наважиться на нову агресію проти України, заявив американський дипломат.

Тим часом американські ЗМІ повідомляли, що США готові говорити з Росією про скорочення американських військ та навчань у Східній Європі. На це у Пентагоні заявляли, що йти на поступки Росії не збираються.

Спільних заяв для преси учасники переговорів робити не планують. Швидше за все - будуть окремі заяви для російського та американського пулу журналістів після переговорів, які, ймовірно, триватимуть сьогодні до вечора.