Переговори Білого дому з Кремлем: Європа висловлює Україні підтримку, а Росії - готовність до санкцій

Узгодженого пакету обмежувальних заходів у європейських країн - все ще немає.

В очікуванні результатів переговорів Білого дому з Кремлем, Європа висловлює Україні спільну підтримку, а Росії - готовність до подальших санкцій.

Про те, що чекає на режим Путіна в разі, якщо російські війська перетнуть кордон - 7 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, свіжі супутникові знімки демонструють скупчення військ поблизу українського кордону. Ще до початку розмови Байдена та Путіна, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила Росію: жорсткіші санкції, якщо вони перетнуть кордон - неминучі. Напередодні американський президент звірив годинник з Євросоюзом і Британією.

"Наш прем'єр мав розмову з президентом Байденом і лідерами Франції, Німеччини та Італії, аби президент Путін дістав від нас спільний месседж. Будь-яке військове вторгнення Росії до України стане стратегічною помилкою. Російський уряд має чекати на помітні стратегічні наслідки. За вторгнення доведеться заплатити катастрофічну ціну", - зазначила заступниця міністра закордонних справ Британії Вікі Форд.

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Для Олафа Шольца, якого ще навіть не затвердили канцлером Німеччини - потенційна російська агресія справжнє випробування. Адже саме для німців "Північний потік 2", газогін, що Росія побудувала до Європи в обхід України і тепер, поки що намарно, намагається запустити - важливий економічний проєкт. Навіть Меркель тут розділяла захист українського суверенітету та інтереси великих німецьких компаній. Ймовірніше за все "Північний потік 2" - одна з карт розмови між Вашингтоном та Москвою.

"Ми все робитимемо для того, аби знову запрацював Нормандский формат. Як і інші наші партнери в Європі і Штатах ми дуже стурбовані пересуванням військ біля кордону, тому має стати абсолютно ясно: погрози Україні - неприйнятні", - зазначив він.

Путіну треба дати рішучий сигнал, натомість вважають країни Балтії. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінквічс висловив спільну думку всього західного світу: абсолютно неможливо зрозуміти, скупчення військ на кордоні - це просто перевірка рішучості НАТО чи справжній план напасти на Україну.

Російське вторгнення в Україну матиме катастрофічні наслідки для Європи

"Ми повинні підготувати дуже сильний політичний і економічний пакет санкцій. Я б не виключав і заходів проти "Північного Потоку-2", і відключення від SWIFT. І Росія має наперед розуміти, яку ціну заплатить. А по-друге, НАТО має наростити присутність на так званому східному фланзі, просто, аби Росія втямила, що погрози Україні означають більше військ, більше військових можливостей в балтійських країнах, в Польщі, Болгарії, Румунії", - наголосив він.

Підготувати додаткові санкції проти Кремля сьогодні попросили уряд і на терміновому засіданні парламенту Чехії. А це означає, що узгодженого пакету обмежувальних заходів у європейських країн - все ще немає.

Нагадаємо:

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що російське вторгнення в Україну матиме катастрофічні наслідки для Європи. За його оцінками, у разі вторгнення від 4-х до 5-ти мільйонів українців, можливо, потребуватимуть притулку в Європі. Резніков попередив, що "російські хлопці повернуться в трунах", якщо Кремль відправить їх захоплювати нашу державу. Міністр також звернув увагу, що Україна є основним постачальником продовольства до Європи та Африки, експорт якого, у випадку розширення агресії, буде перервано.

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