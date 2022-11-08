"Переговори були б серйозною помилкою": колишній посол Америки в Україні про розмови Саллівана з РФ

Нещодавно стало відомо, що Джейк Салліван спілкувався з радником Путіна з питань зовнішньої політики.

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими. Він наголосив, що "в інтересах США" підтримувати контакт із Кремлем, але американські чиновники "чітко розуміють, з ким мають справу".

Колишній посол США в Україні та старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст розповів ТСН.ua, що можливі переговори США та Росії – це серйозна помилка, і треба не забувати, що Москва – агресор, а Україна потребує ще більше озброєння.

"Якщо Джейк Салліван насправді спонукав Україну просигналізувати про свою готовність до переговорів, це було б серйозною помилкою США. Москва – це агресор. Вона хоче утримати (вже захоплену – ред.) українську землю. Вона репресує українців на землях, що утримує. Україна отримує хороші здобутки у поверненні назад своєї території. Найкраща політика для США – це надсилати Україні всю зброю, яка їй необхідна, щоб це зробити. Щонайменше – щоб перерізати московський наземний міст до Криму. Нам не потрібно переконувати Україну надсилати сигнали про свою готовність до переговорів за рахунок власного народу. Роблячи так, це лише заохочує Путіна продовжувати його агресію в Україні", - наголосив Джон Гербст.

Переговори Саллівана з Росією

Головний радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців проводив конфіденційні перемовини з головними помічниками диктатора Володимира Путіна, зокрема з радником Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Американські аналітики говорять, що Росія може впливати на громадян США.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США залишають за собою право говорити з вищим керівництвом Росії щодо питань "зменшення ризиків взаємин між цими країнами".

Вона також наголосила, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України, а обговорює лише ті питання, які стосуються конкретно двосторонніх відносин.

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