Переговори Кремля і Білого дому: чим закінчилася зустріч представників Росії та США

Переговори тривали майже вісім годин.

Росія не змогла переконати США не запрошувати Україну до НАТО: такий результат багатогодинних перемовин між представниками США та Росії в Женеві напередодні. Після зустрічі в американській делегації заявили, що Вашингтон не дозволять порушувати політику "відкритих дверей Альянсу".

Про результати зустрічі і подальші плани - у сюжеті ТСН.Ранок за 11 січня.

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Переговори між представниками Сполучених Штатів та Росії в Женеві тривали майже вісім годин. Однак спільної позиції сторони так і не дійшли. У Росії продовжуть вимагати, щоби НАТО дало юридичні письмові гарантії нерозришення на Схід. У Вашингтоні заявляють, що не будуть втручатися в рішення третіх країн із ким дружити і з ким іти на партнерство.

Для Росії принципово не допустити розширення НАТО на Схід, а також Москва вимагає від НАТО повернутися до рубежів 1997 року, тобто прибрати всю військову інфраструктуру зі східного флангу Альянсу. Перед переговорами в Женеві голова делегації РФ Сергій Рябков дослівно сказав: "НАТО потрібно забирати манатки і повертатися до рубежів 1997 року". Втім, за його словами, російська сторона так і не побачила у Вашингтона розуміння, що ці питання потрібно вирішувати негайно і саме так, як це влаштовує Москву.

Перемовини в Женеві: Росія не змогла переконати США не запрошувати Україну до НАТО

Натомість, як заявили учасники американської делегації, Сполучені Штати ніколи не дозволять втручатися в рішення суверенних країн про партнерство. Вашингтон готовий обговорювати з Росією питання розміщення ракет у Європі. "Ми не дозволимо нікому згорнути нашу політику "відкритих дверей" НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу. Ми не будемо ухвалювати рішення ні про Україну без України, ні про Європу без Європи, ні про НАТО без НАТО", - заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман.

Вже сьогодні вона вирушає до Брюсселю. Там зустрінеться із главою НАТО Йенсом Столтенбергом. У середу діалог продовжиться в Брюсселі в рамках комісії Росія-НАТО. Як заявляли росіяни в Женеві, ця розмова буде особливо ціковою, бо в такому форматі росіяни на розмовляли з НАТО від 2019 року. Наступного дня розмова продовжиться в межах ОБСЄ. Тільки після всього переговорного марафону стане зрозуміло, чи є сенс продовжувати розмову далі.

