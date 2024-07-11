Переговори між Україною та Росією: військовий відповів, чим не можна поступатися ворогу

За його словами, Україна не може віддавати свої території.

Якщо вже справа йде до переговорів між Україною та Росією, ми не повинні взагалі нічим поступатися. Ми повинні показати жорсткі рамки, як воно має бути — по-іншому ми не йдемо на жодні компроміси.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів боєць бригади “Азов” на позивний “Даффі”.

За його словами, найважливіше — це не допустити “замороження” конфлікту.

“Якщо буде, наприклад, замороження конфлікту, за років п’ять-десять це буде ще масштабніше. Адже у ворога підростає покоління, яке вже думає, що ми бандери, терористи, всі слова з кінцем на -істи. Тому це мають бути якісь жорсткі рамки, щоб ми були у виграшній позиції. Навіть протягом 20-25 і більше років, щоб ми залишалися у виграшній позиції. Просто всі втрати, вся кров, яка пролилася за нашу незалежність, яка ще досі проливається, щоб ми не спростували цієї жертви. Це досить таки велика ціна за ці переговори”, — каже “Даффі”.

Тому, за словами військового, ми просто не маємо права поступитися, віддати території, щоб все у нас було спокійно

“Але, можливо, хтось ще думає по-іншому”, — сказав він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Якщо будуть ПЕРЕГОВОРИ - ми НЕ МОЖЕМО віддавати території! Заплачено надто ВЕЛИКУ ЦІНУ!

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