Переговори між Україною та Росією вже цього літа: журналісти розкрили деталі таємних планів Макрона з Китаєм

Переговори між Україною й Росією спробує влаштувати Еммануель Макрон, про його наміри дізналося агентство «Блумберг». Журналісти пишуть, до реалізації плану французький президент хоче залучити Китай і вже буцімто доручив своєму зовнішньополітичному раднику розробити з китайським дипломатом рамку, можливу основу майбутніх переговорів, зазначає кореспондентка “Радіо Свобода” в Брюсселі Зоряна Степаненко для ТСН.

Союзники Франції в курсі будь-якої її ініціативи, цьому журналістів “Блумберг” запевнили в офісі Еммануеля Макрона, однак публічно його наміри, про які дізналося видання, у європейських столицях не коментували. Плани зовнішньополітичного радника президента Франції поговорити з провідним дипломатом Китаю, виданню підтвердили.

А в МЗС Китаю заявили, що не знають про джерело інформації, а перевірити її правдивість – складно. “Блумберг” посилається на анонімних співрозмовників, знайомих із планами президента Франції, стверджують, що французька стратегія, якщо все піде за планом, передбачає переговори між Україною та Росією вже цього літа. Але залежатимуть вони, на думку джерел, від кількох умов. Зокрема - результату українського контрнаступу.

У Кремлі стверджують, що не в курсі планів французького президента, але готові розглядати лише ті мирні ідеї, які враховують інтереси Москви. У Києві повідомлення, поширене авторитетним виданням, поки не коментували. У Брюсселі теж, але про Китай загалом топ-посадовці ЄС напередодні говорили - на слуханнях у Європарламенті, присвяченим відносинам об’єднання з КНР. Топ-дипломат об'єднання зазначив, що багато в чому їх визначить роль Пекіна у війні Росії та України. “Ми повинні уникнути нової Холодної війни між Заходом та Далеким Сходом. Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб переконати її вивести війська з України та завершити цю війну”, каже верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Будь-який нейтралітет, що не розрізняє агресора й жертву, - все одно, що стати на на бік агресора, - зазначав Жозеп Боррель. Китай так і не засудив війну Росії проти України. Розбіжності в загальному підході ЄС до взаємин із ним є, визнав глава європейської дипломатії. Природа цього, додав, зрозуміла, адже інтереси країн-членів відрізняються. Але якщо, зауважив, потрібна узгоджена стратегія ЄС щодо Китаю, який напередодні у Страсбурзі називали «зростаючою суперсилою», потрібно, аби кожен діяв відповідно до договорів і своїх ролей та зобов’язань.

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