Переговори про кінець війни в Україні: що буде з окупованими територіями

Останніми місяцями в Україні та світі все більше політиків обговорюють сценарії закінчення війни. В більшості варіантів першим кроком до припинення вогню на фронті є початок мирних переговорів.

Мирні переговори між Росією та Україною все частіше стають головною темою для розмов. Останнім часом в інформаційному просторі ледь не щодня з’являються нові заяви як від західних, так і від українських лідерів про припинення війни дипломатичним шляхом.

Але за яких умов Україна може сісти за стіл перемовин з державою-терористкою? Що буде з територіями, які Росія захопила під час війни? Та які умови для переговорів мають самі росіяни? Всі подробиці – в ексклюзиві ТСН.UA.

Що буде з тимчасово окупованими територіями

Поки РФ керують представники ФСБ, тема повернення Україні окупованих Росією територій ніколи не буде обговорюватися на переговорах. Журналіст Віталій Портников вважає, що Україна залишиться винятково на тій території, яку вдасться збройним шляхом захистити від російської агресії. Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

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Як зауважив журналіст, Путін не зміг назвати терміни, за які його війська збираються відновити контроль над Курською областю. Так само незрозуміло, коли росіяни збираються взяти під повний контроль всі українські області, які вони оголосили начебто невіддільною частиною РФ та за які вони збираються боротися всі наступні роки.

Переговори з Росією

Останніми місяцями в Україні та світі все більше політиків обговорюють сценарії закінчення війни. В більшості варіантів першим кроком до припинення вогню на фронті є початок мирних переговорів.

Росія останнім часом вказує на те, що начебто "готова до перемир’я", але не впевнена в готовності української сторони. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що у Кремлі "не відчувають жодних ілюзій" щодо перспектив “легкого врегулювання української кризи (тобто війни, яку веде Росія в Україні – ред.)” наступного року.

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За його словами, вирішити конфлікт можливо лише тоді, коли інтереси РФ і законні інтереси всіх інших країн будуть враховані в контексті домовленостей про надійну безпеку та стабільність у Європі. Також він зазначив, що набуття повноважень адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа не означатиме початок переговорного процесу, а лише буде “неминучою даністю”. Таким чином, чиновник натякав на небажання Кремля домовлятися про мир.

"Перемир'я зараз стало б шляхом у нікуди, потрібні остаточні юридичні домовленості", – сказав Лавров.

Варто зауважити, що раніше в інтерв’ю одній з російських пропагандистських програм очільник МЗС Росії розповідав, що РФ начебто бажає миру, але на своїх умовах, і від переговорів "не йде". Зокрема, РФ вимагає конкретних пропозицій. Окрім того, посадовець висунув вимоги для України для ймовірного досягнення миру: в країні "не повинно бути жодного НАТО, військових баз і навчань за участю іноземних військ".

Умови Путіна

Водночас кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про готовність домовлятися та підписувати угоди лише з легітимним керівництвом України. З президентом Володимиром Зеленським він розмовлятиме в разі його переобрання на посаду. За його словами, легітимною в Україні зараз є лише Верховна Рада та її голова.

"У нас немає попередніх умов. Ми готові вести діалог без попередніх умов, але на базі того, про що ми домовилися у Стамбулі 2022 року і виходячи з реалій на полі бою", – заявив Путін.

Сумні наслідки миру

Тим часом президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що наразі спроби розпочати переговори призведуть до несправедливого та нестабільного миру. На саміті ЄС у Брюсселі він зазначив, що Росія перебуває в наступальній позиції:

"Росія не демонструє жодної волі до переговорів. Гадаю, в цій ситуації ми можемо робити все від нас залежне для підтримки України, щоб зробити її сильнішою. І лише після цього просуватися до столу переговорів".

Оглядач британського видання The Telegraph Френсіс Дірнлі зазначає, що наслідки ймовірних мирних переговорів можуть бути сумними. Це станеться в разі того, коли РФ може відмовитися від них. Або ж Путін може вдавати добру волю, затягуючи переговори, поки триває війна, лише для того, щоб запропонувати жахливий компроміс: віддати території без жодних значущих гарантій безпеки, які Україна чи Європа могли б прийняти.

У разі "найкращого сценарію", якщо Росія відмовиться від серйозних переговорів, то саме Москву, а не Київ сприйматимуть як головну перешкоду на шляху до миру, а це може змусити Вашингтон посилити підтримку України, зміцнивши її позиції на полі бою та потенційно змусивши Путіна до серйозних переговорів.

Що кажуть в Україні

Чимало заяв щодо переговорів останнім часом лунають і в Україні. Зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли в Росії забракне ресурсів продовжувати війну. Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна готова вести переговори про закінчення війни з Росією лише на своїх умовах. А заяву Путіна щодо мирних перемовин прокоментував так:

"Моя позиція не змінилася. У цій війні агресором є Російська Федерація, а жертвою є Україна. Виключно умови України як жертви цієї агресії мають бути тими умовами, на яких ми готові укласти мир".

На противагу висловам цих політиків гучну заяву зробив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він вважає, що Україна готова до переговорів з Росією. Однак, за його словами, для того, щоб сісти за стіл перемовин із країною-агресоркою, мають бути виконані певні умови, зокрема війну в Україні потрібно закінчувати відповідно до норм міжнародного права. Також у контексті протидії РФ слід використовувати жорсткішу риторику та дипломатичні обмеження.

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