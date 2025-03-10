Переговори про мир: які заяви лунають з Вашингтона та про який план Києва пишуть ЗМІ

Американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими.

Переговори про мир. Вже цього тижня у Саудівській Аравії американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими. Перемовини проведуть окремо, повідомляє CNN.

Які заяви перед переговорами лунають з Вашингтона, про який план Києва пишуть ЗМІ, і чи готовий Трамп зняти паузу з обміну розвідувальними даними з нашою державою, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше.

Які заяви лунають з Вашингтона

На облавку президентського літака Трампа розпитують про Україну. Зустріч між представниками нашої держави та американською стороною відбудеться в Саудівській Аравії цього тижня. І саме ці перемовини, пише агентство Reuters, США хочуть використати, аби з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

“Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій мали б показати. На мою думку, наразі ще не показали, але я думаю, що покажуть. І я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів”, – заявив Дональд Трамп.

Що може запропонувати Київ

Що може запропонувати Київ? Видання Financial Times повідомляє, українська делегація переконуватиме американську у прагненні до миру. Аби Вашингтон поновив підтримку, зокрема, й обмін розвідданими.

Натомість Київ запропонує часткове припинення вогню з Росією – йтиметься про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у Чорному морі.

Офіційно – обмін розвідувальними даними з Америкою наразі на паузі, і коли вона закінчиться, ніяких термінів союзники не називали. Sky News з посиланням на західних та українських чиновників пише: пауза в обміні даними вже допомогла російським військам просунутися вперед на полі бою.

Чи готовий Трамп зняти паузу з обміну розвідданими

Тим часом, NBS News повідомляють: Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що підписання угоди про корисні копалини вже недостатньо, аби відновити обмін розвідданими. Американський президент хоче побачити зміну ставлення українського колеги до мирних переговорів – аж до територіальних поступок Росії. На камери Трамп каже про можливість зняти паузу.

На питання, чи розглядає можливість зняття паузи в наданні розвідувальної інформації щодо України, відповідає:

“Ну, ми вже майже завершили. Я маю на увазі, що ми справді майже завершили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно поставитися до того, щоб щось зробити”.

Нагадаємо, Financial Times опублікувало матеріал про те, що Україна запропонує часткове перемир'я з Росією – нібито задля того, аби відновити обмін розвідувальними даними та військову допомогу.

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